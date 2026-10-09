Il Genoa di De Rossi non poteva iniziare peggio questo campionato: per il club dell'ex Roma un solo punto in classifica - arrivato a seguito del pari contro il Frosinone - e penultimo posto in classifica appena sopra al Venezia a quota 0. I rossoblù sono quindi ancora a secco di vittorie ed il match con la Fiorentina - in programma sabato alle 15 - potrebbe risultare un crocevia decisivo per il Grifone. Arriva dunque al Ferraris la squadra di Vanoli, che ha dato nuova linfa al club toscano dal suo arrivo a Firenze. In tre partite ha raccolto due vittorie - tra cui quella col Pisa in Coppa Italia - ed un pareggio con il Napoli di Max Allegri. La Viola si trova attualmente appena sopra la zona retrocessione a 4 punti in classifica, con il match del Ferraris che potrebbe rilanciare definitivamente le sorti della squadra di Vanoli.