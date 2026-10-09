Sassuolo-Milan: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

REGGIO EMILIA - Sassuolo e Milan si preparano a incrociare le proprie strade domenica 11 ottobre alle ore 18 al Mapei Stadium nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. I neroverdi sono arrivati alla sosta per le Nazionali a quota sette punti in classifica, frutto dei successi interni contro Torino (2-1) e Juventus (3-2). Decisamente diverso il rendimento, invece, in trasferta, dove oltre al pareggio per 2-2 al Dall'Ara nel derby emiliano contro il Bologna sono arrivate le sconfitte contro l'Atalanta all'esordio (2-1) e il Monza (2-1) nell'ultimo turno. Davanti ai propri tifosi, dunque, i ragazzi di Alberto Aquilani hanno solo vinto: un campanello dall'allarme per i rossoneri che, invece, arrivano alla gara da imbattuti a quota 11. La formazione di Ruben Amorim è reduce dal netto 3-0 del Meazza contro il Lecce che ha interrotto la striscia di due pareggi consecutivi rimediati contro Lazio (2-2) e Juve (1-1), mentre nelle prime due uscite erano arrivate le vittorie contro Torino (1-2) e Venezia (2-0).