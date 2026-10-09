Sassuolo-Milan: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
REGGIO EMILIA - Sassuolo e Milan si preparano a incrociare le proprie strade domenica 11 ottobre alle ore 18 al Mapei Stadium nella sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. I neroverdi sono arrivati alla sosta per le Nazionali a quota sette punti in classifica, frutto dei successi interni contro Torino (2-1) e Juventus (3-2). Decisamente diverso il rendimento, invece, in trasferta, dove oltre al pareggio per 2-2 al Dall'Ara nel derby emiliano contro il Bologna sono arrivate le sconfitte contro l'Atalanta all'esordio (2-1) e il Monza (2-1) nell'ultimo turno. Davanti ai propri tifosi, dunque, i ragazzi di Alberto Aquilani hanno solo vinto: un campanello dall'allarme per i rossoneri che, invece, arrivano alla gara da imbattuti a quota 11. La formazione di Ruben Amorim è reduce dal netto 3-0 del Meazza contro il Lecce che ha interrotto la striscia di due pareggi consecutivi rimediati contro Lazio (2-2) e Juve (1-1), mentre nelle prime due uscite erano arrivate le vittorie contro Torino (1-2) e Venezia (2-0).
Sassuolo-Milan: diretta tv e streaming
Sassuolo-Milan, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 11 ottobre alle ore 18 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Sebastiano Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
A disposizione: Turati, Satalino, Ghion, Bowie, Adzic, Skjellerup, Van der Brempt, Dominguez, Odenthal, Volpato, Obrador, Lipani, Sulemana, Pierini.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Gonçalo Ramos. Allenatore: Amorim.
A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Jashari, Gabbia, Comotto, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cissé, Camarda.
ARBITRO: Fourneau. ASSISTENTI: Palermo–Rossi L.. IV UFFICIALE: Chiffi. VAR: Santoro. ASS.VAR: Meraviglia.
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