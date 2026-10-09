Como-Roma: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Allo Stadio Sinigaglia di Como nel lunch match di domenica si affrontano i lariani e la Roma di Gian Piero Gasperini. I padroni di casa, dopo aver raccolto tre vittorie ed un pareggio nelle prime quattro giornate, sono clamorosamente caduti in casa del Frosinone all'ultima giornata, con la squadra di Alvini che ha messo in campo una prestazione a dir poco eccezionale. Il Como è chiamato ad una risposta, ma davanti a sé ritroverà una Roma che finora ha mostrato di poter fare tanto e bene. Gli uomini di Gasperini sono reduci dal pirotecnico pareggio per 2-2 contro l'Inter, condito dalle doppiette di Koné e Lautaro Martinez. Il tecnico dei capitolini ha inoltre dedicato qualche pensiero anche alla possibilità di vittoria del tricolore, affermando: "Lo Scudetto? Il nostro piano prevedeva di arrivarci in tre anni. Non ci dispiacerebbe anticipare. Però siamo consapevoli che la strada è lunga. Nel football non esistono vie diritte o percorsi netti. Ci saranno alti e bassi. Se riusciremo a gestirli, chissà…".