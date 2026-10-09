Lecce-Bologna: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Domenica 11 ottobre, alle ore 15, allo stadio Via del Mare Lecce e Bologna si affrontano nel sesto turno del campionato di Serie A. Prima della lunga sosta per le Nazionali, i salentini di Eusebio Di Francesco avevano messo in cascina ben sei punti, frutto del successo all'esordio al Penzo contro il Venezia (0-2) e di quello tra le mura amiche contro il Monza (3-2). Dopodiché tre ko contro Roma (0-4), Cagliari (1-0) e Milan (3-0). I rossoblù - che hanno chiuso l'acquisto dell'ex Inter e Torino, Matteo Darmian -, vanno ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Partiti con Domenico Tedesco, gli emiliani hanno già cambiato guida tecnica chiamando in panchina Raffaele Palladino che al debutto ha pareggiato 1-1 contro il Torino al Dall'Ara. Un pari che porta a due i punti del Bologna dopo il 2-2 acciuffato in extremis sempre in casa nel derby contro il Sassuolo. A completare il quadro tre sconfitte, tutte per 1-0, contro Lazio, Atalanta e Napoli.