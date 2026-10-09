Lecce-Bologna: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Domenica 11 ottobre, alle ore 15, allo stadio Via del Mare Lecce e Bologna si affrontano nel sesto turno del campionato di Serie A. Prima della lunga sosta per le Nazionali, i salentini di Eusebio Di Francesco avevano messo in cascina ben sei punti, frutto del successo all'esordio al Penzo contro il Venezia (0-2) e di quello tra le mura amiche contro il Monza (3-2). Dopodiché tre ko contro Roma (0-4), Cagliari (1-0) e Milan (3-0). I rossoblù - che hanno chiuso l'acquisto dell'ex Inter e Torino, Matteo Darmian -, vanno ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Partiti con Domenico Tedesco, gli emiliani hanno già cambiato guida tecnica chiamando in panchina Raffaele Palladino che al debutto ha pareggiato 1-1 contro il Torino al Dall'Ara. Un pari che porta a due i punti del Bologna dopo il 2-2 acciuffato in extremis sempre in casa nel derby contro il Sassuolo. A completare il quadro tre sconfitte, tutte per 1-0, contro Lazio, Atalanta e Napoli.
Lecce-Bologna: diretta tv e streaming
Lecce-Bologna, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 11 ottobre alle ore 15 allo stadio Via del Mare e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Lecce-Bologna
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Geubells, Monteiro. All. Di Francesco. A disposizione: Penev, Bleve, Ndaba, Dembelè, Gaspar, Laerke, Fofana, Gandelman, Gorter, Berisha, Ngom, N'Dri, Fatah, Stulic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno. In dubbio: Gandelman, Berisha.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Orsolini; Piccoli. All. Palladino. A disposizione: Pessina Happonen, Vitik, De Silvestri, Alhassane, Moro, Cambiaghi, El Azzouzi, Mbangula, Amondarain, Dovbyk, Enem. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Holm, Odgaard. In dubbio: nessuno.
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