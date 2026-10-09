Rocchi riparte dalla… Juve: il nuovo ruolo dopo l’inchiesta arbitri che lo ha coinvolto

Archiviato il caso Arbitropoli, Gianluca Rocchi è già di nuovo in pista. L'ex designatore riparte da DAZN e lo fa in occasione di Cagliari-Juventus: entrerà nella squadra di Fuoriclasse, il programma della domenica sera condotto da Diletta Leotta, nelle vesti di opinionista. Il debutto è previsto tra due giorni, con l'obiettivo di analizzare gli episodi arbitrali e spiegare ai tifosi le dinamiche tecniche delle decisioni prese in campo. Una nuova avventura professionale dopo l'addio all'AIA e la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto nei mesi scorsi, conclusasi con l'archiviazione delle indagini.

Rocchi a DAZN, debutto con Cagliari-Juventus

Per Rocchi si apre una fase completamente nuova: dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile della CAN (ruolo lasciato ad Orsato, che ha già cambiato la sua linea), sarà chiamato a commentare le partite e ad approfondire gli episodi più discussi del campionato. La sua esperienza da ex arbitro internazionale e da designatore sarà il punto di partenza per offrire al pubblico una lettura più tecnica delle decisioni arbitrali.