Rocchi riparte dalla… Juve: il nuovo ruolo dopo l’inchiesta arbitri che lo ha coinvolto

Dopo l'addio alla CAN e l’archiviazione dell’inchiesta sulle designazioni arbitrali, l’ex designatore torna subito in gioco
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Pubblicato il 09.10.2026, 11:05

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RocchiDazn

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Archiviato il caso Arbitropoli, Gianluca Rocchi è già di nuovo in pistaL'ex designatore riparte da DAZN e lo fa  in occasione di Cagliari-Juventus: entrerà nella squadra di Fuoriclasse, il programma della domenica sera condotto da Diletta Leotta, nelle vesti di opinionista. Il debutto è previsto tra due giorni, con l'obiettivo di analizzare gli episodi arbitrali e spiegare ai tifosi le dinamiche tecniche delle decisioni prese in campo. Una nuova avventura professionale dopo l'addio all'AIA e la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto nei mesi scorsi, conclusasi con l'archiviazione delle indagini.

Rocchi a DAZN, debutto con Cagliari-Juventus

Per Rocchi si apre una fase completamente nuova: dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile della CAN (ruolo lasciato ad Orsato, che ha già cambiato la sua linea), sarà chiamato a commentare le partite e ad approfondire gli episodi più discussi del campionato. La sua esperienza da ex arbitro internazionale e da designatore sarà il punto di partenza per offrire al pubblico una lettura più tecnica delle decisioni arbitrali.

 

 

"Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali", commenta Gianluca Rocchi. Il debutto arriverà in occasione di Cagliari-Juventus, in programma domenica 11 ottobre alle 20:45. Subito un ritorno in pista dopo mesi difficili legati al filone dell'inchiesta arbitropoli.

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