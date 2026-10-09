Rocchi riparte dalla… Juve: il nuovo ruolo dopo l’inchiesta arbitri che lo ha coinvolto
Rocchi a DAZN, debutto con Cagliari-Juventus
Per Rocchi si apre una fase completamente nuova: dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile della CAN (ruolo lasciato ad Orsato, che ha già cambiato la sua linea), sarà chiamato a commentare le partite e ad approfondire gli episodi più discussi del campionato. La sua esperienza da ex arbitro internazionale e da designatore sarà il punto di partenza per offrire al pubblico una lettura più tecnica delle decisioni arbitrali.
"Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali", commenta Gianluca Rocchi. Il debutto arriverà in occasione di Cagliari-Juventus, in programma domenica 11 ottobre alle 20:45. Subito un ritorno in pista dopo mesi difficili legati al filone dell'inchiesta arbitropoli.
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