Torino-Udinese: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Allo Stadio Olimpico Grande Torino si affrontano Torino e Udinese, nel posticipo che chiude la sesta giornata di Serie A. I granata di Ignazio Abate si presentano all'appuntamento con quattro punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato, frutto di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. Un avvio di stagione complicato per il Torino, che dopo il successo ottenuto contro la Fiorentina non è riuscito a trovare quella continuità necessaria per risalire la classifica. Nell'ultimo turno è arrivato il pareggio contro il Bologna, un risultato dal quale Abate vuole ripartire per cercare la prima vittoria casalinga della stagione. Di fronte al pubblico granata arriva però un avversario altrettanto affamato di punti, con una classifica che comincia a farsi delicata per entrambe le formazioni. L'Udinese di Kosta Runjaic, infatti, ha raccolto gli stessi quattro punti del Torino, ma dopo un inizio incoraggiante è incappata in tre sconfitte consecutive. I friulani proveranno a invertire la rotta proprio all'Olimpico Grande Torino, uno stadio dal quale sono usciti vittoriosi nell'ultimo confronto di campionato. Una sfida che mette in palio punti pesanti per allontanarsi dalle zone basse della classifica e ritrovare fiducia in vista dei prossimi impegni.