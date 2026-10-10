Campionato, ci sei mancato. E se abolissimo le soste?
Caro campionato e care coppe, è stata lunga. Sì, la Nazionale ci ha ridato gioia, gol e dignità (a proposito, ancora grazie Mancio e grazie azzurri), ma queste tre settimane sono state un’eternità. Era un esperimento e non abbiamo ancora capito se sia riuscito o meno ma, comunque, era un esperimento per toglierne una, di pausa, aggregando le quattro partite delle nazionali di settembre e ottobre in un unico blocco. Insomma, l’idea che le soste rompano le scatole è, evidentemente, più diffusa di quanto si creda. Da qui nasce una modesta proposta: aboliamo le soste per le nazionali. Ok, detto così è quasi violento, ma dietro lo slogan c’è un ragionamento (peraltro manco nuovissimo, perché ai tempi, un certo Michel Platini aveva pensato qualcosa di vagamente analogo). Senza toccare il numero di partite necessarie alle nazionali e naturalmente anche quelle che servono alla stagione dei club tra campionati, coppe europee, coppe nazionali e supercoppe assortite, si può semplicemente dividere in due la stagione: da settembre a maggio i club, da giugno a metà luglio le nazionali, poi tre settimane di vacanze per tutti, altre tre di preparazione (o malefiche tournée) e poi si ricomincia con la stagione dei club.
I calcoli sul calendario
Per esempio, prendendo i giorni dal calendario del 2026 e del 2027, da domenica 30 agosto, potenziale prima giornata di campionato, fino a domenica 30 maggio, ci sono 40 settimane, nelle quali sistemare 66 date. Ovvero: 38 giornate per i campionati a 20 squadre come il nostro; 17 giornate per le coppe europee, dai gironi alla finale; 8 giornate per le coppe nazionali; 3 giornate per le supercoppe nazionali ed europea e per l’Intercontinentale. Oggi le stesse date sono compresse dal 22 agosto al 5 giugno, ovvero in 41 settimane, dentro le quali ci sono le tre soste per le nazionali e quella invernale che varia da lega a lega. In 40 settimane senza sosta ci sarebbe spazio per tutto, anche recuperi e sosta natalizia. Gli allenatori non avrebbero l’ansia di dover “prestare” i giocatori alle Nazionali, i tifosi seguirebbero il flusso emotivo delle competizioni. Poi, sabato 29 maggio, ipotetica data della finale di Champions League, segnerebbe la fine della stagione dei club. E, a quel punto, toccherebbe alle nazionali. Avendo a disposizione sette settimane, dal 1° giugno al 20 luglio, sarebbe possibile organizzare la normale rotazione quadriennale: Mondiali, l’anno dopo Nations League (che funzionerebbe da qualificazione agli Europei, con l’aggiunta di qualche spareggio), poi Europei; poi qualificazioni ai Mondiali. In sette settimane sono possibili fino a 15 partite e, per dire, in questa stagione sportiva una nazionale europea ne disputerà complessivamente dieci (4 tra settembre e ottobre, 2 a novembre, 2 a marzo, 2 a giugno). Anche il maxi-Mondiale americano non ha richiesto più di 9 partite.
Torna il campionato
Condensare gli impegni delle nazionali in un unico lungo periodo comporterebbe: giocatori più concentrati, tifosi più attirati da una manifestazione che inizia e finisce in un mese e, per dire, anche una competizione che scalda ancora pochino come la Nations League potrebbe essere più coinvolgente se organizzata come un mini Europeo. È follia? No. Forse, anzi quasi certamente, qualche ct potrebbe lamentarsi di avere, tutte attaccate, quelle sette settimane all’anno di lavoro attivo, ma gli stessi ct, con il calendario attuale, inseguono giocatori che i club concedono malvolentieri. Insomma, non è detto che, alla lunga, non si convincano pure loro. Il calcio, non solo quello italiano, anche quello internazionale, è un mondo estremamente conservatore e piuttosto refrattario alle rivoluzioni, anche di semplici abitudini. E sicuramente la nostra proposta ha qualcosa da rivedere o sistemare. Tuttavia, se il calcio è sempre di più uno spettacolo che vuole essere coinvolgente, vale ricordare lo slogan con cui gli artisti del cinema si scagliarono contro la pubblicità che, negli Anni 80, aveva iniziato a spezzare i film trasmessi in tv: «Non si interrompe un’emozione». E comunque, oggi, quell’emozione chiamata campionato ritorna, godiamocela. Fino a metà novembre…
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