Como, la Champions presenta il conto. Roma, il colpo che Gasperini ha fatto senza comprarlo

La Roma costruisce l’Italia, il Como la compra. Lulli ha giocato più di Kean , Ricci e Liberali messi insieme: 322 minuti contro 224 nelle prime cinque giornate di campionato . Il Como ha comprato tre italiani per completare una squadra da Champions; Gasperini ha trattenuto a Trigoria un ragazzo che stava per andare all’Avellino. Alla sfida del Sinigaglia, le due squadre arrivano con un peso diverso degli italiani: appena il 4,5% dei minuti giocati nel Como, il 29% nella Roma. La svolta lariana ha anche una ragione europea. Ad agosto, appena sei dei 47 acquisti effettuati dal Como dal 2024 erano italiani. Le liste Champions imponevano anche questa esigenza di mercato. L’Uefa riserva otto dei 25 posti a giocatori formati localmente, almeno quattro nel club; senza i requisiti la lista si accorcia. Conta dove si è cresciuti fra i 15 e i 21 anni, indipendentemente dalla nazionalità. Kean, Ricci e Liberali aiutano per la formazione italiana. Per i posti riservati al vivaio del Como occorre invece produrre calciatori in casa.

Kean conta 133 minuti, tre presenze e una sola partenza dall’inizio, contro il Parma; a Genova ha servito a Diao l’assist del 4-1. Ricci è a 66 minuti, tutti da subentrato. Liberali a 25, distribuiti in due ingressi. Goldaniga, Dossena e Vigorito non hanno giocato. Ricci , formato dall’Empoli e arrivato dal Milan, deve trovare posto nel centrocampo di Perrone, Da Cunha e Milla. Fabregas ne cerca l’ordine e la gestione del pallone. Per Liberali , scuola Milan e poi Catanzaro, il contratto fino al 2031 concede tempo, la concorrenza di Paz e Baturina molto meno. Il tecnico ne ha lodato creatività, sicurezza nel possesso e abilità negli spazi stretti, ma il diciannovenne aspetta una possibilità dall’inizio. Alla Roma gli italiani utilizzati sono cinque: Cristante 424 minuti, Mancini 392, Lulli 322, Pisilli 154 e Ghilardi 142. Totale 1.434 sui 4.950 disponibili, recuperi esclusi. Pellegrini, fermato dall’infortunio, aspetta il debutto stagionale. Mancini e Cristante sono partiti titolari tutte e cinque le volte; Lulli quattro. I due più esperti restano i riferimenti, ma Lulli e Pisilli valgono già un terzo dei minuti giocati dagli italiani in giallorosso: 476.

La scelta su Lulli

Gasperini ha inserito il classe 2007 nel giro della prima squadra. Negli allenamenti con i grandi ne aveva riconosciuto velocità e resistenza, poi lo ha portato in ritiro e verificato nelle amichevoli. Al Festival dello Sport di Trento ha detto: «Sono i ragazzi che ti dicono per come giocano se sono pronti». Così il prestito all’Avellino è saltato e il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027, riguarda ormai un giocatore della prima squadra. Pisilli ha un impiego diverso: una partenza dall’inizio, tre ingressi, due gol contro Fiorentina e Torino. Ha segnato ogni 77 minuti, pur giocando meno di Lulli. A Trigoria il passaggio alla prima squadra ha già cambiato il peso della componente italiana. Il Como cerca di accorciare il ritardo anche nelle giovanili. Il primo risultato è arrivato già nella scorsa stagione: il gruppo rinforzato con Pisati dal Milan e Bonsignori dall’Atalanta ha vinto il girone A di Primavera 2, conquistando la promozione in Primavera 1. L’approdo della prima squadra in Champions ha aperto anche le porte della Youth League.

L'Academy continua a reclutare

L’Academy guidata da Osian Roberts continua a reclutare su più annate: dal Monza sono arrivati Casati, capocannoniere del girone B dell’Under 17 con 14 reti in 19 partite, Cascella e il portiere Vischi, già otto volte impiegato nell’Italia Under 16; dall’Inter il centrocampista Grigioni. Per accompagnare la crescita del gruppo, la Primavera è stata affidata a Gianluca Falsini, che alla Roma ha allenato Under 16, Under 17 e Primavera. La Roma, intanto, ha riorganizzato il lavoro per cercare i prossimi Pisilli e Lulli con Mirko Manfrè che segue l’attività di base e la ricerca del talento sul territorio. Quest’estate nella Capitale è rimasto e ha firmato un nuovo contratto anche il sedicenne Guaglianone, cercato da Ajax, Bayern e dallo stesso Como. I lariani stanno investendo per trovare nel proprio vivaio gli italiani che oggi cercano sul mercato. La Roma può già sceglierli a Trigoria: Lulli doveva partire per fare esperienza, Gasperini ha deciso di fargliela fare in Serie A.