Atalanta-Venezia: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

L'Atalanta è impegnata in casa contro il Venezia alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. I nerazzurri ricevono la squadra di Stroppa nel sesto turno di Serie A e cercano il riscatto dopo aver rimediato tre sconfitte di fila nelle ultime tre giornate. La formazione di Sarri è a metà classifica con 6 punti dopo due vittorie e tre ko. Il Venezia, invece, è ultimo in graduatora e ancora fermo a quota zero punti dopo aver incassatto cinque sconfitte consecutive da inizio campionato, con 4 reti all'attivo e ben 13 al passivo. La sfida di Bergamo è in programma lunedì 12 ottobre alle ore 18.30.