Atalanta-Venezia: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
L'Atalanta è impegnata in casa contro il Venezia alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali. I nerazzurri ricevono la squadra di Stroppa nel sesto turno di Serie A e cercano il riscatto dopo aver rimediato tre sconfitte di fila nelle ultime tre giornate. La formazione di Sarri è a metà classifica con 6 punti dopo due vittorie e tre ko. Il Venezia, invece, è ultimo in graduatora e ancora fermo a quota zero punti dopo aver incassatto cinque sconfitte consecutive da inizio campionato, con 4 reti all'attivo e ben 13 al passivo. La sfida di Bergamo è in programma lunedì 12 ottobre alle ore 18.30.
Dove vedere Atalanta-Venezia: diretta tv e streaming
La partita tra Atalanta e Venezia, valida per il sesto turno di Serie A, sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Atalanta-Venezia: probabili formazioni
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Scalvini, Kristensen, Bernasconi; Ederson, Kessie; De Ketelaere, Pasalic, Rowe; Scamacca. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sportiello, Obric, Kolasinac, Zappacosta, Samardzic, Gaetano, Zalewski, Elmas, Krstovic.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Moreno, Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Perez, Sohm, Helgason, Sagrado; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa. A disposizione: Montipò, Pozzi, Grandi, Gomes, Haps, Halhal, Fanne, Correia, Mazzocchi, Panada, Berardi, Lisman, Rrahmani, Lauberbach.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS