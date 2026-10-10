Oulai flop, la Fiorentina travolta dal Genoa per 45': festa De Rossi, Vanoli primo ko
Prima vittoria in campionato per il Genoa di De Rossi che coincide con la prima sconfitta viola da quando Vanoli è il nuovo allenatore. I rossoblù si sono imposti col punteggio di 2-1, uscendo così momentaneamente dalla zona retrocessione. I padroni di casa partono e dopo appena otto minuti sono già in vantaggio con Osmajic che sfrutta una respinta corta di De Gea. Al 15' minuto arriva anche la rete del raddoppio: Osmajic mette in mezzo e Junior Messias si fa trovare pronto per battere ancora il portiere spagnolo. Nella ripresa la formazione viola cambia volto: dentro Njie per Oulai (prestazione deludente la sua) e Viery per Ranieri. La Fiorentina reagisce e al minuto 73' accorcia le distanze grazie alla sfortunata deviazione di Vasquez nella propria porta ma non basterà per trovare il pareggio. In classifica la Fiorentina resta terzultima con 4 punti conquistati, raggiunta proprio dal Genoa.
Genoa-Fiorentina 2-1, la cronaca
Un Genoa qualitativo e intenso, infatti, mette subito all'angolo la formazione ospite, sbloccando il risultato al 7'. L'1-0 del Grifone nasce da un tacco di Osmajic che libera il tiro di El Shaarawy: il pessimo rinvio di De Gea finisce sui piedi dell'accorrente Ellertsson che dalla destra serve l'attaccante montenegrino che dopo aver iniziato l'azione la conclude con cinismo. Passano pochi minuti e al 15' il Genoa raddoppia, grazie alla rete di Messias lesto a sfruttare il tragicomico liscio di Ranieri sul cross di Osmajic. Al 23', invece, De Gea è decisivo per negare il 3-0 ad El Shaarawy, pericoloso da calcio di punizione. Dopo una rete annullata a Gnonto per fuorigioco, gli ospiti si rendono pericolosi solo nel finale di frazione prima con i tentativi di Oulai e Ranieri, terminati di poco a lato, poi col sinistro di Mastantuono, parato da Bijlow. Ritmi più bassi, invece, nel secondo tempo con il Genoa che aspetta la Fiorentina, provando poi a colpire in contropiede. Gli ospiti continuano a peccare di brillantezza nella trequarti avversaria e solo con un episodio i ragazzi di Vanoli riescono a rimettersi in careggiata. Al 73', infatti, nel corso di un'azione insistita, Jimenez crossa dalla destra in area per Pellegrino, trovando, però, la sfortunata deviazione di Vasquez, decisiva per il 2-1. Nel finale piovono chance per il pareggio della Fiorentina: dopo l'uscita di Bijlow sul tentativo di Njie, all'84 la conclusione di Ndour dalla distanza si stampa sul palo. In pieno recupero Valdepenas in area spara alto sopra la traversa il pallone del pari.
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