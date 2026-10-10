Oulai flop, la Fiorentina travolta dal Genoa per 45': festa De Rossi, Vanoli primo ko

Prima vittoria in campionato per il Genoa di De Rossi che coincide con la prima sconfitta viola da quando Vanoli è il nuovo allenatore. I rossoblù si sono imposti col punteggio di 2-1, uscendo così momentaneamente dalla zona retrocessione. I padroni di casa partono e dopo appena otto minuti sono già in vantaggio con Osmajic che sfrutta una respinta corta di De Gea. Al 15' minuto arriva anche la rete del raddoppio: Osmajic mette in mezzo e Junior Messias si fa trovare pronto per battere ancora il portiere spagnolo. Nella ripresa la formazione viola cambia volto: dentro Njie per Oulai (prestazione deludente la sua) e Viery per Ranieri. La Fiorentina reagisce e al minuto 73' accorcia le distanze grazie alla sfortunata deviazione di Vasquez nella propria porta ma non basterà per trovare il pareggio. In classifica la Fiorentina resta terzultima con 4 punti conquistati, raggiunta proprio dal Genoa.