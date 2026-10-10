Serie A
sabato 10 ottobre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
3 - 0
70' 2° tempo
- Petar Sucic, 13'
- H. Çalhanoglu , (Rig.), 18'
- M. Thuram, 31' (ass. : H. Mkhitaryan)
Serie A
sabato 10 ottobre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
Arbitro Kevin Bonacina
Arbitro Kevin Bonacina
3 - 0
70' 2° tempo
Inter-Parma, diretta Serie A: risultato in tempo reale, arriva il tris
I nerazzurri in campo a San Siro per contendere ai Ducali la 6ª giornata di campionato. Qui tutti gli aggiornamenti live!
Si rialza il sipario sulla Serie A, con i campioni d’Italia in carica - reduci dal pareggio con la Roma - che a San Siro contendono al Parma la 6ª giornata di campionato. Gli uomini di Chivu affrontano ora la formazione di Gilardino, tornato a Collecchio dopo 19 anni per subentrare all’esonerato Cuesta. L’agenda dei nerazzurri prevede poi il secondo round di Champions contro il Brugge al Meazza (13/10), mentre i Ducali ospiteranno il Torino (19/10). Benvenuti alla diretta di Inter-Parma!
19:30
69' - Mkhitaryan tenta il super gol
Servito da Bonny, l'armeno prova la rovesciata, palla a lato.
19:27
66' - Bisseck evita guai
Romero si lancia a tu per tu verso Martinez ma viene rimontato da Bisseck, che favorisce l'uscita del proprio portiere.
19:23
62' - Tripla sostituzione anche per il Parma
Fuori Elphege, Fabbian e Sierro, dentro Romero, Lontani e Bernabé.
19:22
61' - Triplo cambio Inter
Escono Calhanoglu, Esposito e Thuram ed entrano Stankovic, Bonny e Lautaro Martinez.
19:11
49' - Corvi evita il poker
Il portiere gialloblù salva su Pio Esposito.
19:07
46' - Si riparte
Inizia il secondo tempo a San Siro. Nessun cambio per Chivu e Gilardino.
19:05
Carlos Augusto: "Spirito giusto"
"Approccio? Prima della sosta l'avevamo sbagliato, ma qui siamo entrati in campo con lo spirito giusto. Dobbiamo continuare così". Così Carlos Augusto a Dazn prima del fischio d'inizio del secondo tempo.
18:59
Statistiche primo tempo
18:49
47' - Finisce il primo tempo: Inter avanti 3-0
Prima frazione dominata dai nerazzurri, a segno con Sucic, Calhanoglu e Thuram. Tra poco la ripresa.
18:44
40' - Rischia Pavard
L'ex Bayern trattiene leggermente Elphege in area, per l'arbitro non c'è nulla.
18:40
38' - Chance per il Parma
Sponda di Elphege per Fabbian che calcia male col destro.
18:33
31' - Thuram firma il tris!
Gran palla di Mkhitaryan per l'attaccante francese, che sfrutta le praterie lasciate dalla difesa ospite e con un destro incrociato batte Corvi.
18:23
21' - Ci prova Dimarco
Sinistro potente dell'esterno nerazzurro ma non angolatissimo, Corvi para in due tempi. Si lamenta Thuram che voleva un cross in mezzo.
18:20
19' - Raddoppio Inter! Calhanoglu dal dischetto
Il destro del turco passa sotto il fianco di Corvi e si infila in rete.
18:19
17' - Rigore per l'Inter
Fallo di Diego Carlos su Pio Esposito, l'arbitro assegna il penalty dopo revisione var.
18:16
13' - Vantaggio Inter! Gol di Sucic
Passaggio non perfetto di Corvi per Keita, Sucic ruba palla al centrocampista e con il mancino batte il portiere del Parma.
18:13
9' - Ancora Touré pericoloso
Destro a giro di poco alto.
18:10
6' - Touré!
Il Parma risponde con Touré, che indovinato il controllo si ricava lo spazio per la conclusione: Martinez risponde presente.
18:06
4' - Ci prova Dimarco!
Ci prova Dimarco che raccoglie un rimpallo in area e chiama in causa Corvi: il portiere dei Ducali blocca la sfera a terra.
18:02
Fischio d'inizio!
È iniziata Inter-Parma!
17:58
Squadre in campo!
Inter e Parma fanno il loro ingresso al Meazza: manca poco all'inizio del match!
17:50
Il calendario del Parma
Terminata la trasferta di San Siro, il Parma riceverà il Torino di Abate all’appuntamento di lunedì 19 ottobre. Poi, sabato 24 Gilardino ritroverà all’Olimpico l’ex compagno al Milan e in Nazionale Gattuso.
17:45
L’agenda dell’Inter
Dopo l’incontro con il Parma, l’Inter inizierà la preparazione alla 2ª giornata di Champions League che vedrà i nerazzurri tornare in Europa dopo il ko del Bernabeu contro l’ex Mourinho. Al prossimo appuntamento, gli uomini di Chivu riceveranno il Brugge, che alla prima si è arreso in casa all’Aston Villa.
17:40
Troilo: "Conosco bene Pio Esposito"
Così Troilo nel pre-gara: "Gilardino ci ha detto di giocare tranquilli - ha dichiatato ai microfoni Dazn - . Oggi giochiamo contro un avversario complicato, ma il mister ci ha detto di fare le cose che sappiamo fare. Penso solamente alla partita di oggi e non all'anno scorso. Pio Esposito? Lo conosco bene, mi piace marcare attaccanti così grossi".
17:40
Pio Esposito: "Contento per com'è andata in Nazionale"
Così Pio Esposito nel pre-gara: "Sicuramente non posso negare che sia contento per come è andata in Nazionale ma anche per come ho cominciato con l'Inter - ha dichiatato ai microfoni Dazn - . Ho molta voglia di continuare così. E' un dato oggettivo che in molte gare non abbiamo iniziato bene. Qualunque squadra arrivaa San Siro vuole metterci in difficoltà".
17:37
Cherubini: "Gilardino è motivato"
Così l'ad del Parma ed ex dirigente Juve Cherubini: "Quest'anno davanti alle difficoltà non abbiamo reagito con la stessa unità - ha dichiatato ai microfoni Dazn - abbiamo scelto di separarci da Cuesta dopo una vittoria perché l'abbiamo trovato più corretto e non dopo una serie di risultati negativi. Siamo convinti di aver costruito un organico più completo, vogliamo un progetto a lungo termine con competitività e sostenibilità. Il Parma di altre ere è difficile da emulare, ma vogliamo crescere. Non bisogna dare scontato che il Parma sia in Serie A, godiamocela cercando di crescere e anche le scelte vanno nella direzione di essere ambiziosi. Gilardino l'ho trovato davvero motivato, mi è sempre piaciuta la sua umiltà: non è a Parma per quello fatto da calciatore, ma perché se lo è conquistato sul campo".
17:33
Chivu: "Gilardino un'incognita"
Così Chivu - che ritrova il Parma da avversario - prima del fischio d'inizio: "Sappiamo quello che è Gilardino e quello che ha fatto: è sempre un'incognita come verrà qui a San Siro - ha dichiatato ai microfoni Dazn - . Ci interessano però i nostri principi e la personalità e il valore dei nostri giocatori. Diouf e Pio? La cosa pià importante di Diouf che nessuno dice è che è diventato internazionale in una nazionale importante: ci fa piacere che si è calato nella nostra intuizione. Merito suo per le prestazioni espresse. Pio è internazionale da un po', ci fa piacere averlo in attacco e vederlo determinante in Nazionale".
17:31
Inter-Parma: statistiche e curiosità
17:30
Gilardino: "Questo Parma va forte"
17:25
Chivu: "Perché anti-Inter e non anti-Roma?"
Invitato a rispondere sulla corsa Scudetto, Chivu ha risposto così su quale delle rivali possa considerarsi l’anti-Inter: “Ma perché si parla sempre di anti-Inter? Perché non parliamo di anti-Roma? O anti-Como? Noi sappiamo chi siamo, non serve che gli altri ci ricordino che abbiamo la medaglia al collo. Noi sappiamo solo lottare, ma è troppo presto per parlare di certe cose, di chi è l’anti di chi. Siamo solo ad ottobre”. Qui la conferenza completa.
17:20
Chivu perde Jones
Rientro ai box per Jones, che dal suo arrivo alla Pinetina ha accumulato 5 presenze tra Serie A e Champions.
17:15
Il ritorno al passato di Gilardino
Chiamato a sostituire l’esonerato Cuesta, Gilardino è tornato a Collecchio 19 anni dopo la fine del proprio ciclo con i Ducali, dove nelle tre stagioni precedenti (disputate alla corte di Prandelli prima e Baldini poi) ha attirato su di sé l’attenzione delle big tra cui il Milan, dove si sarebbe poi accasato nel luglio 2005. Con i rossoneri di Ancelotti, l’ex attaccante ha conquistato 1 Champions, 1 Supercoppa Uefa e un Mondiale per club. Nel suo curriculum da calciatore, anche la Coppa del Mondo del 2006 e il bronzo olimpico ad Atene 2004.
17:10
Quando Dimarco piegò l’Inter di Spalletti a San Siro
L’ultimo precedente fra Inter e Parma rimanda al 3 maggio scorso, quando a San Siro i padroni di casa si imposero con il finale di 2-0: incontro deciso dalle reti di Thuram su assist di Zielinski al 45’ e Mkhitaryan, servito da Lautaro all’80’. L’ultimo successo dei Ducali al Meazza è invece datato 15 settembre 2018. In quell’occasione, la formazione di D’Aversa sconfisse i nerazzurri di Spalletti grazie alla conclusione dalla distanza dell’ex Dimarco al 71’.
17:05
La designazione arbitrale di Inter-Parma
- Arbitro: Bonacina
- Assistenti: Fontani-Barone
- Quarto ufficiale: Manganiello
- Var: Paterna
- Ass. Var: Massimi
16:57
Inter-Parma: le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Zielinski, Lautaro, Luis Henrique, Bonny, Barella, Akanji, Bovio, Bastoni, Spence.
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Carboni, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Fabbian; Elphege. Allenatore: Gilardino.
A disposizione: Ghidotti, Daffara, Diallo Thiao, Cremaschi, Romero, Bernabé, Frigan, Britschgi, Ordonez, Konaté, D. Diallo, Drobnic, Lontani.
Stadio Giuseppe Meazza, Milano.
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