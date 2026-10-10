18:49

47' - Finisce il primo tempo: Inter avanti 3-0

Prima frazione dominata dai nerazzurri, a segno con Sucic, Calhanoglu e Thuram. Tra poco la ripresa.

18:44

40' - Rischia Pavard

L'ex Bayern trattiene leggermente Elphege in area, per l'arbitro non c'è nulla.

18:40

38' - Chance per il Parma

Sponda di Elphege per Fabbian che calcia male col destro.

18:33

31' - Thuram firma il tris!

Gran palla di Mkhitaryan per l'attaccante francese, che sfrutta le praterie lasciate dalla difesa ospite e con un destro incrociato batte Corvi.

18:23

21' - Ci prova Dimarco

Sinistro potente dell'esterno nerazzurro ma non angolatissimo, Corvi para in due tempi. Si lamenta Thuram che voleva un cross in mezzo.

18:20

19' - Raddoppio Inter! Calhanoglu dal dischetto

Il destro del turco passa sotto il fianco di Corvi e si infila in rete.

18:19

17' - Rigore per l'Inter

Fallo di Diego Carlos su Pio Esposito, l'arbitro assegna il penalty dopo revisione var.

18:16

13' - Vantaggio Inter! Gol di Sucic

Passaggio non perfetto di Corvi per Keita, Sucic ruba palla al centrocampista e con il mancino batte il portiere del Parma.

18:13

9' - Ancora Touré pericoloso

Destro a giro di poco alto.

18:10

6' - Touré!

Il Parma risponde con Touré, che indovinato il controllo si ricava lo spazio per la conclusione: Martinez risponde presente.

18:06

4' - Ci prova Dimarco!

Ci prova Dimarco che raccoglie un rimpallo in area e chiama in causa Corvi: il portiere dei Ducali blocca la sfera a terra.

18:02

Fischio d'inizio!

È iniziata Inter-Parma!

17:58

Squadre in campo!

Inter e Parma fanno il loro ingresso al Meazza: manca poco all'inizio del match!

17:50

Il calendario del Parma

Terminata la trasferta di San Siro, il Parma riceverà il Torino di Abate all’appuntamento di lunedì 19 ottobre. Poi, sabato 24 Gilardino ritroverà all’Olimpico l’ex compagno al Milan e in Nazionale Gattuso.

17:45

L’agenda dell’Inter

Dopo l’incontro con il Parma, l’Inter inizierà la preparazione alla 2ª giornata di Champions League che vedrà i nerazzurri tornare in Europa dopo il ko del Bernabeu contro l’ex Mourinho. Al prossimo appuntamento, gli uomini di Chivu riceveranno il Brugge, che alla prima si è arreso in casa all’Aston Villa.

17:40

Troilo: "Conosco bene Pio Esposito"

Così Troilo nel pre-gara: "Gilardino ci ha detto di giocare tranquilli - ha dichiatato ai microfoni Dazn - . Oggi giochiamo contro un avversario complicato, ma il mister ci ha detto di fare le cose che sappiamo fare. Penso solamente alla partita di oggi e non all'anno scorso. Pio Esposito? Lo conosco bene, mi piace marcare attaccanti così grossi".

17:40

Pio Esposito: "Contento per com'è andata in Nazionale"

Così Pio Esposito nel pre-gara: "Sicuramente non posso negare che sia contento per come è andata in Nazionale ma anche per come ho cominciato con l'Inter - ha dichiatato ai microfoni Dazn - . Ho molta voglia di continuare così. E' un dato oggettivo che in molte gare non abbiamo iniziato bene. Qualunque squadra arrivaa San Siro vuole metterci in difficoltà".

17:37

Cherubini: "Gilardino è motivato"

Così l'ad del Parma ed ex dirigente Juve Cherubini: "Quest'anno davanti alle difficoltà non abbiamo reagito con la stessa unità - ha dichiatato ai microfoni Dazn - abbiamo scelto di separarci da Cuesta dopo una vittoria perché l'abbiamo trovato più corretto e non dopo una serie di risultati negativi. Siamo convinti di aver costruito un organico più completo, vogliamo un progetto a lungo termine con competitività e sostenibilità. Il Parma di altre ere è difficile da emulare, ma vogliamo crescere. Non bisogna dare scontato che il Parma sia in Serie A, godiamocela cercando di crescere e anche le scelte vanno nella direzione di essere ambiziosi. Gilardino l'ho trovato davvero motivato, mi è sempre piaciuta la sua umiltà: non è a Parma per quello fatto da calciatore, ma perché se lo è conquistato sul campo".

17:33

Chivu: "Gilardino un'incognita"

Così Chivu - che ritrova il Parma da avversario - prima del fischio d'inizio: "Sappiamo quello che è Gilardino e quello che ha fatto: è sempre un'incognita come verrà qui a San Siro - ha dichiatato ai microfoni Dazn - . Ci interessano però i nostri principi e la personalità e il valore dei nostri giocatori. Diouf e Pio? La cosa pià importante di Diouf che nessuno dice è che è diventato internazionale in una nazionale importante: ci fa piacere che si è calato nella nostra intuizione. Merito suo per le prestazioni espresse. Pio è internazionale da un po', ci fa piacere averlo in attacco e vederlo determinante in Nazionale".

17:31

Inter-Parma: statistiche e curiosità