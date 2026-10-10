De Rossi: "Iniziato oggi il nostro campionato". Vanoli: "Mi aspettavo un approccio diverso"

"Ho a disposizione una squadra buona che da qui alla fine farà punti: questa è l'unica certezza che ho. Oggi è iniziato il nostro campionato? Sì va bene cavalchiamo l'onda positiva, ma la realtà è che la stagione era già cominciata. Non meritavamo di fare così pochi punti nelle prime uscite, ma è anche vero che oggi sul finale potevamo prendere il pari e la Fiorentina non avrebbe rubato nulla". Lo ha dichiarato Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 contro i viola. "Sono legato ai ragazzi e al lavoro che fanno. L'ansia nel finale ci ha portato ad abbassarci, ma capisco anche il momento della partita. Se rimaniamo solidi e costanti sono certo che raccoglieremo parecchi punti quando la ruota girerà a nostro favore. Ne approfitto per menzionare anche la società per la pazienza dimostrata nei miei confronti anche nei momenti in cui fuori dallo stadio c'erano i forconi".