De Rossi: "Iniziato oggi il nostro campionato". Vanoli: "Mi aspettavo un approccio diverso"
"Ho a disposizione una squadra buona che da qui alla fine farà punti: questa è l'unica certezza che ho. Oggi è iniziato il nostro campionato? Sì va bene cavalchiamo l'onda positiva, ma la realtà è che la stagione era già cominciata. Non meritavamo di fare così pochi punti nelle prime uscite, ma è anche vero che oggi sul finale potevamo prendere il pari e la Fiorentina non avrebbe rubato nulla". Lo ha dichiarato Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 contro i viola. "Sono legato ai ragazzi e al lavoro che fanno. L'ansia nel finale ci ha portato ad abbassarci, ma capisco anche il momento della partita. Se rimaniamo solidi e costanti sono certo che raccoglieremo parecchi punti quando la ruota girerà a nostro favore. Ne approfitto per menzionare anche la società per la pazienza dimostrata nei miei confronti anche nei momenti in cui fuori dallo stadio c'erano i forconi".
Le parole di Vanoli
"Mi aspettavo un approccio diverso. Siamo andati sotto di due gol, regalando quasi una frazione. Dobbiamo ripartite dal secondo tempo di oggi, cercando di tenere meno il pallone nei metri finali. Come ho sempre ripetuto, siamo una squadra giovane fatta di alti e bassi. Gli errori devono servirci come insegnamento". Queste le parole di Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Genoa. "Nel primo tempo non abbiamo pressato con la giusta intensità, rimanendo nella cosiddetta terra di mezzo. Siamo stati anche in difficoltà nel capire esattamente come loro fossero disposti in campo. Nella ripresa siamo stati padroni del campo, creando tante occasioni, ma trovando anche poco lo specchio della porta. Tutti anche i nuovi devono capire cosa vuol dire giocare nel calcio italiano". Vanoli ha poi aggiunto: "Abbiamo una rosa ampia con diverse scelte. Mastantuono è un giocatore importante che, nonostante un lungo viaggio, oggi era pronto per giocare. Goncalves? Può darci un qualcosa in più come ho sempre detto. Ho messo prima Njie anche per sfruttare eventuali spazi aperti".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS