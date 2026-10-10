Doppio De Bruyne e Lang stendono il Frosinone. Il Napoli aggancia Alvini e torna a sorridere

Ritorno vincente per il Napoli, che supera in casa il Frosinone alla 6ª giornata di campionato: 3-0 il finale. Un successo che reca la doppia firma di De Bruyne (29', rig., 94') e quella di Lang (32'), e che inoltre segue il pareggio di Firenze precedente la sosta nazionali. Rifiata dunque la classifica degli uomini di Allegri, che rientrano dal Maradona con 10 punti. Gli stessi della formazione di Alvini, che in questo sorprendente avvio di stagione si era arreso solamente alla Juventus (a quota 10 anche il Como, impegnato contro la Roma domenica 10 al Sinigaglia). L'agenda del Napoli mette ora in programma il secondo round di Champions League che martedì 13 vedrà i partenopei impegnati contro il Villarreal al Madrigal. A seguire, la trasferta a Venezia di sabato 17. Quanto al Frosinone, il calendario prevede il ritorno allo Stirpe dove venerdì 16 è atteso il Sassuolo e in seguito la gara esterna contro l'Atalanta di domenica 25.