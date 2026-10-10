Doppio De Bruyne e Lang stendono il Frosinone. Il Napoli aggancia Alvini e torna a sorridere
Ritorno vincente per il Napoli, che supera in casa il Frosinone alla 6ª giornata di campionato: 3-0 il finale. Un successo che reca la doppia firma di De Bruyne (29', rig., 94') e quella di Lang (32'), e che inoltre segue il pareggio di Firenze precedente la sosta nazionali. Rifiata dunque la classifica degli uomini di Allegri, che rientrano dal Maradona con 10 punti. Gli stessi della formazione di Alvini, che in questo sorprendente avvio di stagione si era arreso solamente alla Juventus (a quota 10 anche il Como, impegnato contro la Roma domenica 10 al Sinigaglia). L'agenda del Napoli mette ora in programma il secondo round di Champions League che martedì 13 vedrà i partenopei impegnati contro il Villarreal al Madrigal. A seguire, la trasferta a Venezia di sabato 17. Quanto al Frosinone, il calendario prevede il ritorno allo Stirpe dove venerdì 16 è atteso il Sassuolo e in seguito la gara esterna contro l'Atalanta di domenica 25.
Napoli-Frosinone: il racconto della partita
Parte forte il Napoli con Hojlund che cerca subito Lang e costringe il Frosinone a deviare in corner. L'ex Psv guadagna poi un altro angolo su cui il danese colpisce il palo. Il tutto nei primi 4 minuti di gioco. Gli ospiti si affacciano in avanti con Schmid che chiama in causa Rrahmani bravo a sventare il pericolo. Nel momento migliore dei partenopei, i ciociari si rendono pericolosi con il tiro-cross di Kvernadze intercettato da Meret che devia in angolo. Al 18', è invece Oyono a provarci dalla distanza mancando di poco lo specchio della porta. Seguono altre pericolore iniziative di Kvernadze e il calcio di rigore conquisato da Hojlund, che da gli 11 metri però non riesce a superare Palmisani (uomo del momento non solo in Serie A e Nazionale ma anche in casa Juve) che respinge. Feliciani però ordina la ripetizione del rigore in quanto il portiere azzurro si è mosso anticipatamente.
Al secondo tentativo si presenta De Bruyne, che al 29' firma il vantaggio. Non passa molto che Lang che risponde presente sul tap-in e al 32' centra il raddoppio. Nella ripresa, si ripete il copione del primo tempo, con il Napoli che indovina un'altra partenza aggressiva e il Frosinone che gradualmente trova le contro misure per provare a rientrare in partita. Al 74', il ritrovato McTominay ci prova dal limite, ma Palmisani risponde ancora una volta presente. I padroni di casa archiviano definitivamente la gara con il tris di De Bruyne a pochi secondi dal termine.
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