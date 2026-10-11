Lazio-Monza: probabili formazioni aggiornate e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano Lazio e Monza: i biancocelesti di Gattuso si trovano attualmente a 13 punti in classifica a pari punti con Roma e Inter. Un avvio di stagione davvero importante quello della Lazio, che ha raccolto quattro vittorie ed un pareggio nelle prime giornate di campionato. Ad infrangere il sogno biancoceleste di trovarsi al primo posto a punteggio pieno, ci ha pensato proprio il vecchio Milan di Gattuso, che ha rimontato il 2-0 iniziale della Lazio con la doppietta di Moreira. A Roma arriva il Monza di Juric, colui che lo Stadio Olimpico per un periodo l'ha vissuto eccome, sponda giallorossa. I brianzoli hanno raccolto un importante successo casalingo contro il Sassuolo di Aquilani col punteggio di 2-1, portandosi a quota 4 punti in classifica ed uscendo contemporaneamente dalla zona retrocessione. Il Monza proverà a strappare punti anche alla squadra di Gattuso, che vuole decisamente continuare a sognare.
Lazio-Monza: dove vederla in tv e streaming
Il club biancoceleste ed i brianzoli si affronteranno all'Olimpico domenica alle 15, nella sfida valevole per la sesta giornata di Serie A. L'incontro sarà visibile in diretta in esclusiva su DAZN.
Lazio-Monza: le probabili formazioni aggiornate
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.
Arbitro: Collu di Cagliari; Assistenti: Bahri–Moro; Quarto ufficiale: Mariani; Var: Di Paolo; Ass. Var: Volpi.
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