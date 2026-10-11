Allo Stadio Olimpico di Roma si affrontano Lazio e Monza: i biancocelesti di Gattuso si trovano attualmente a 13 punti in classifica a pari punti con Roma e Inter. Un avvio di stagione davvero importante quello della Lazio, che ha raccolto quattro vittorie ed un pareggio nelle prime giornate di campionato. Ad infrangere il sogno biancoceleste di trovarsi al primo posto a punteggio pieno, ci ha pensato proprio il vecchio Milan di Gattuso, che ha rimontato il 2-0 iniziale della Lazio con la doppietta di Moreira. A Roma arriva il Monza di Juric, colui che lo Stadio Olimpico per un periodo l'ha vissuto eccome, sponda giallorossa. I brianzoli hanno raccolto un importante successo casalingo contro il Sassuolo di Aquilani col punteggio di 2-1, portandosi a quota 4 punti in classifica ed uscendo contemporaneamente dalla zona retrocessione. Il Monza proverà a strappare punti anche alla squadra di Gattuso, che vuole decisamente continuare a sognare.