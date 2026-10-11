Gasperini, i Friedkin e l'ombra del Como: così la Roma e gli Hartono sfidano i conti

A Bergamo Gasperini poteva parlare con i Percassi ogni giorno. A Roma sta imparando a convivere con una proprietà che gli dà fiducia da lontano. Il tecnico di Grugliasco ha il sostegno dei Friedkin, ma vuole coinvolgerli di più. Oggi, al Sinigaglia, troverà un allenatore che dopo ogni partita racconta al presidente cosa ha funzionato e cosa va corretto. Anche questo è Como-Roma: il percorso di una decisione per arrivare a chi mette i soldi. Mirwan Suwarso non è il proprietario del Como. Rappresenta gli Hartono, la famiglia indonesiana cresciuta con le sigarette Djarum e la banca Bca. La sua presenza quotidiana dà a Fabregas un interlocutore nel progetto tecnico. Alla vigilia l’allenatore catalano presenta il piano; gli analisti elaborano una loro previsione e dopo si confrontano risultati e attese. Inoltre, Cesc ha un’opzione per comprare una quota del club, esercitabile quando smetterà di lavorarci. Dopo nove stagioni all’Atalanta, Gasperini conosce il valore di una società vicina. Il collegamento con i Friedkin passa anche da John Galantic, che ha spiegato la loro riservatezza: neppure negli altri affari sono abituati alle interviste. «Sono riservati e hanno chiesto a me di parlare». L’ex dirigente di Chanel e Tod’s deve spiegare le scelte di una proprietà che comunica poco. Gasp chiede di coinvolgerla mentre si avvicinano il centenario e lo stadio: vuole condividere la costruzione della Roma con chi dovrà finanziarla.

Roma e Como, investimenti dei Friedkin e degli Hartono: i conti delle due proprietà I conti raccontano quanto quel sostegno sia già costato: 1,048 miliardi impegnati dai Friedkin fino a febbraio, fra acquisizione, uscita dalla Borsa e finanziamenti. Gli Hartono hanno versato 390 milioni nella controllante londinese Sent Entertainment, in larga parte destinati al Como: perimetri da tenere distinti. A Roma, nel bilancio 2025, 145 milioni di debiti verso i soci sono stati convertiti in patrimonio. Una rinuncia al rimborso che conferma l’impegno della proprietà. È sul mercato che il Como ha accelerato. Le valutazioni dei cartellini danno i lariani avanti nelle ultime due estati: 107,4 milioni contro 63,6 nel 2025; 137,5 contro 124,5 nel 2026. Il prezzo si legge nei conti: 217 milioni di perdite accumulate dal Como dal 2020; la Roma ha chiuso il 2024/25 a meno 53,9 milioni. Anche un miliardario deve aumentare i ricavi per continuare a spendere. Suwarso prova a trovarli fra persone che potrebbero non sapere chi sia Nico Paz: soltanto il 40% degli incassi del retail arriva dalle maglie da gioco, il resto da altri prodotti. Il nome del lago può vendere abbigliamento e ospitalità oltre il pubblico del calcio. Al Sinigaglia la riqualificazione da 64 milioni prevede sei ristoranti e un bar sul tetto; a Mozzate sono stati investiti cinque milioni nel centro sportivo. Suwarso immagina un impianto da circa 15 mila posti: punta sui turisti più che su grandi tribune e stima che la sola ristorazione possa generare 25 milioni l’anno.