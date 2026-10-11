Super sfida al Sinigaglia, dove il Como contende alla Roma la 6ª giornata di campionato. Un appuntamento che vede affrontarsi 2 delle 4 italiane in Champions, con i Lariani che nelle prime 5 uscite hanno raccolto 10 punti contro i 13 della Roma. Le agende di Fabregas e Gasperini prevedono poi il ritorno in Europa rispettivamente contro Feyenoord (14/10 a Rotterdam) e Real Madrid (14/10 all’Olimpico) . A seguire, il Como affronterà la Fiorentina (18/10 al Franchi) mentre la Roma il Genoa (17/10 in casa). Benvenuti alla diretta di Como-Roma! Qui tutti gli aggiornamenti sul match e le dichiarazioni post-partita.

13:06

31' - Kaiki di testa

31' - Kaiki raccoglie di testa il cross di Perrone ma Gollini la blocca senza problemi.

13:00

24' - Malen!

Malen indovina un ottimo controllo di testa cercando di sfruttare l'uscita fuori tempo di Butez. Interviene Ramon che lo contiene costringendolo alla conclusione sull'esterno della rete.

12:59

23' - Caqueret!

Caqueret conclude in area dopo l'incursione di Kaiki ad aprire il varco nella difesa giallorossa: il diagonale del francese termina però sul fondo.

12:52

16' - Botta e risposta al Sinigaglia

Manovre speculari di Como e Roma che riescono entrambe e trovare il varco in area, senza però riuscire a superare le rispettive difese. Prima la conclusione ostacolata di Koné, poi il cross basso di Diao intercettato da Mancini.

12:46

10' - Palo di Pellegrini!

Pellegrini prova la conclusione morbida ma ben mirata dal limite dell'area e scheggia il palo di Butez. Brivido al Sinigaglia!

12:42

7' - Nico Paz!

Risponde subito il Como con Nico Paz che chiama in causa Gollini.

12:41

5'- Dybala!

Occasionissima della Roma con Dybala che servito da Malen calcia a pochi passi dalla porta ma Butez risponde presente.

12:39

4' - Como alla ricerca del varco

Primi spunti del Como che sfrutta la fascia sinistra per provare a sorprendere la difesa giallorossa.

12:33

Fischio d'inizio!

Fabbri fischia l'inzio dell'incontro: è cominciata Como-Roma!

12:30

Squadre in campo!

Como e Roma fanno il loro ingresso al Sinigaglia: manca poco all'inizio del match!

12:25

Chi è l’anti-Inter?

Non domandatelo a Chivu, ma al Sinigaglia, oltre i 3 punti in palio c'è anche un pezzo di reputazione da anti-Inter, che sabato 10 a San Siro ha a sua volta travolto il Parma dell’esordiente Gilardino con il finale di 3-0, accomodandosi in vetta alla classifica con 16 punti.

12:16

Roma, D'Amico: "Dispiace per Svilar e Cristante"

Così il ds della Roma D'Amico prima del fischio d'inizio: "Sì, sicuramente alla fine i principi delle due squadre sono un po' diversi, quindi ci aspettiamo una bella partita tra due squadre forti - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Il tempo per prepararla, con il rientro dei nazionali, non è stato tantissimo. Noi li abbiamo avuti tutti venerdì, però ci sono mesi di lavoro importanti alle spalle, quindi ci auguriamo che sia una bella partita tra due squadre forti e uno spot per tutto il sistema calcio italiano. Sicuramente dispiace perdere dei giocatori importanti come Mile, ma anche Bryan. Dispiace che probabilmente siano infortuni un po' lunghi, quindi, come dicevi bene tu, con tante partite ne salteranno un po'. Però tutti i ragazzi che fanno parte della rosa hanno grande fiducia da parte del club e dell'allenatore, è per questo che sono qui. Quindi credo che per Gigi, come per Marten, e per tutti i ragazzi che hanno l'opportunità di mettersi in mostra, sia una motivazione, non un peso".

12:12

Como, Ludi: "Non contenti dell'infortunio di Kean"

Così il ds del Como Ludi prima del fischio d'inizio: "Il nostro gioco è quello di avere qualità e avere possesso, dominando il gioco - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Caqueret in questa partita ha questo ruolo, nonostante Baturina abbia quelle qualità. Oggi vogliamo fare bene e cercheremo di fare la nostra partita contro una squadra forte come la Roma. le parole di Fabregas? Il rapporto con la Nazionale è ottimo, ma qualsiasi club non può essere contento di quando un giocatore torna con un piccolo infortunio. Per noi è motivo di orgoglio di avere rappresentato l'Italia, e non solo, con i nostri giocatori, visto che ci era stato detto l'esatto contrario nel passato recente. Nel calcio si intendono o allineamento totale o conflitto: non è questa la situazione, siamo orgogliosi di aver rappresentato l'Italia e ci dispiace di non poter contare su Kean, ma i rapporti sono buoni. Mi aspetto una sfida molto interessante tra due belle squadre e con un biglietto da visita importante della Serie A. Speriamo di far contenti tutti i tifosi presenti qui".

12:08

Roma, De Roon: "Dimostrerò che sono ancora un calciatore"

Così De Roon prima del fischio d'inizio: "È sempre bello, soprattutto giocare da titolare per la Roma - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Ci siamo preparati molto bene, la sosta è stata lunga ma ci siamo allenati bene. Ho ritrovato condizione per giocare, non sarà facile ritrovare il ritmo alla prima ma l'unico modo per farlo è giocando. Proverò a dimostrare di essere ancora un calciatore e che la Roma possa anche vincere contro il Como. Gollini? L'ho visto tranquillo, i portieri si preparano da soli. Conosce l'ambiente, ha giocato tante partite ed è un ragazzo di esperienza. Secondo me sarà prontissimo".

12:06

Como, Couto: "Da tempo non avevo questo tipo di fiducia"

Così Couto prima del fischio d'inizio: "Da un po' di tempo non avevo questo tipo di fiducia - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Mi sono trovato subito bene qui, il gruppo squadra è importante. Oggi ci aspetta una gara difficile, vogliamo fare bene e voglio cercare di fare bene".

12:05

Como, Fabregas: "Kean esterno molto interessante"

Così Fabregas in conferenza stampa: "Ho guardato tante partite, ho provato a seguire tutti i miei ragazzi in Nazionale, perché mi piace il calcio e voglio vedere cosa fanno i miei ragazzi, cosa gli chiedono di fare gli altri allenatori. Hanno fatto grandi partite, è stato bello da vedere. Kean esterno? Molto interessante, era una cosa che Mancini aveva in mente, ne avevamo parlato, ma abbiamo altri giocatori che possono fare quel ruolo lì in modo migliore per come giochiamo noi". Qui la conferenza completa.

12:00

Roma, Gasperini: "Gara molto importante"

Così Gasperini in conferenza stampa: “Sono tutti pronti, gli argentini sono tornati per ultimi. Gli altri sono arrivati: qualcuno ha giocato di più, qualcuno di meno. Adesso si riparte e avremo modo di giocare tanto. Ripartiamo da domani da dove ci siamo fermati: con fiducia e condizione. Sarà una gara molto importante”. Qui la conferenza completa.

11:45

Le avversarie della Roma in Champions

Fenerbahce -Roma, 1-1

-Roma, 1-1 Roma- Real Madrid , 14/10 (21.00)

, 14/10 (21.00) Roma- Slovan Bratislava , 20/10 (21.00)

, 20/10 (21.00) Manchester United -Roma, 03/11 (21.00)

-Roma, 03/11 (21.00) Psg -Roma, 25/11 (21.00)

-Roma, 25/11 (21.00) Roma- Sporting , 08/12 (21.00)

, 08/12 (21.00) Aek Atene -Roma, 19/01 (21.00)

-Roma, 19/01 (21.00) Roma-Lille, 27/01 (21.00)

11:40

L’agenda Champions del Como

Como- Lipsia 4-1

4-1 Feyenoord -Como, 14/10 (18.45)

-Como, 14/10 (18.45) Como- Manchester United , 21/10 (18.45)

, 21/10 (18.45) Lens -Como, 04/11 (21.00)

-Como, 04/11 (21.00) Como- Aek Atene , 24/11 (21.00)

, 24/11 (21.00) Betis -Como, 09/12 (18.45)

-Como, 09/12 (18.45) Como- Psg , 20/01 (21.00)

, 20/01 (21.00) Barcellona-Como, 27/01 (21.00)

11:31

Como-Roma: le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Caqueret; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Sánchez, Kempf, Valle, Milla, Dossena, Lahdo, Jesus Rodríguez, Goldaniga, Baturina, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Kambwala.

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Koné, De Roon, Wesley; Pellegrini; Dybala, Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Vásquez, De Marzi, Rensch, Castro, Soulé, Balerdi, Pisilli, Lulli, Mora, Ghilardi.

11:25

Como-Roma: l’ultimo precedente

L’ultimo precedente tra Como e Roma rimanda al 15 marzo, quando i lariani si imposero al Sinigaglia con il finale di 2-1: risultato deciso dalle reti di Douvikas (59’) e Carlos (79’) a ribaltare il vantaggio di Malen (7’).

11:15

La designazione arbitrale di Como-Roma

Arbitro : Fabbri

: Fabbri Assistenti : Imperiale-Baccini

: Imperiale-Baccini Quarto uomo : Sozza

: Sozza Var : Gariglio

: Gariglio Ass. Var.: Abisso

11:05

Cesc e Gasp senza Kean e Svilar

A mancare all’appello della super sfida di giornata sono l’ex Juve e Fiorentina Kean e il portiere giallorosso Svilar, entrambi infortunati.

11:00

Como-Roma: le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Jacobo Ramón, Chalobah, Álex Valle; Da Cunha, Milla; Baturina, Paz, Diao; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Sanchez, Vigorito, Kaiki, Kempf, Smolcic, Kambwala, Caqueret, Rodriguez, Perrone, Liberali, Ricci, Kean, Addai.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Hermoso, Ndicka, Mancini; Wesley, Koné, De Roon, Molina; Pellegrini, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: De Marzi, Lulli, Rensch, Ghilardi, Balerdi , Koulierakis, El Aynaoui, Pisilii, Pellegrini, Soulé, Castro.

Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como.