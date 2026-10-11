Bologna, prima vittoria a Lecce: Enem regala i tre punti a Palladino

Lecce-Bologna 1-2, la cronaca

I rossoblù partono subito con il piede sull'acceleratore, rendendosi pericolosi dopo appena 1' con Cambiaghi che, su assist di Piccoli, sbaglia da buona posizione. La formazione ospite continua a spingere e al 17' trova la rete del vantaggio con Riccardo Orsolini, che sfrutta l'assist di Cambiaghi e batte Falcone con una prodezza in acrobazia. Dopo essere andati sotto nel punteggio, i salentini provano a reagire ma fanno fatica a creare delle occasioni da rete concrete per impensierire gli avversari. Al 36' Eusebio Di Francesco perde Ilic per infortunio e al suo posto manda in campo Ngom. Al 39' Miranda lascia partire una conclusione insidiosa sul primo palo, ma Falcone è attento e compie una grande parata. Dopo i 2' di recupero assegnati da Pairetto, si va a riposo sul parziale di 0-1. Nella ripresa i ritmi di gioco risultano piuttosto bassi, anche a causa delle reiterate interruzioni per la classica girandola di sostituzioni.