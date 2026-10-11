Milan, altro pari: Rabiot illude Amorim, Odenthal fa sorridere Aquilani

Finisce 1-1 la sfida tra Sassuolo e Milan valida per il sesto turno di Serie A. I rossoneri di Amorim, in ansia per l'infortunio di Gabbia, non vanno oltre il pareggio sul campo dei neroverdi e vanno a quota 12 punti: si tratta del terzo pari in sei giornate per la formazione milanese. Il Sassuolo, invece, trova un risultato positivo dopo la sconfitta a Monza prima della sosta e staziona a metà classifica con 8 punti. Al momentaneo vantaggio rossonero siglato da Rabiot ha risposto Odenthal. Inizio di gara equilibrato, con il Milan costretto al cambio al 19' per l'infortunio muscolare occorso a Gabbia, sostituito da De Winter. Situazione che si ripeterà in maniera speculare, al 26', sponda Sassuolo, con Leysen che esce zoppicando in seguito a un contrasto con Pulisic e viene rilevato da Odenthal. Ritmo spezzettato e Milan che ci prova da palla inattiva, con Rabiot che stacca di testa nell'aria piccola spedendo il pallone alto. Cresce la squadra di Amorim che, nel finale di primo tempo, si crea una doppia occasione con Gonzalo Ramos: prima un tiro dalla destra e poi un colpo di testa sotto porta, attento Muric in entrambe le circostanze. Nel recupero è ancora pericoloso il Milan, con il colpo di testa di Pavlovic parato ancora da Muric.