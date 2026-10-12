Pagelle Como-Roma: Dybala e Nico Paz a sprazzi. Gasp resiste, Fabregas non morde
"Abbiamo giocato meglio in 11 contro 11". Così Fabregas ha commentato la tanto attesa sfida contro la Roma, terminata "inspiegabilmente" a reti inviolate. Eppure, prima dell'espulsione (insindacabile) di Malen, il Como è sembrato imbrigliato nella bella strategia della Roma di Gasperini, che pure in 10 è riuscita a dare un senso alla propria gara, senza mai uscire dall'incontro. Insomma, uno 0-0 tutt'altro che brutto a vedersi e che soprattutto nel primo tempo ha proposto un botta e risposta continuo, iniziato proprio dai due volti più rappresentativi del match: gli argentini Dybala ("staordinario" a detta di Gasp ma ora ostaggio del rimpianto di quella palla gol che in carriera non ha praticamente mai sbagliato) e Nico Paz (forse ancora alle prese con il jet leg). Le agende di Como e Roma prevedono ora il ritorno in Europa per il secondo round di Champions rispettivamente contro Feyenoord (14/10 a Rotterdam) e Real Madrid (14/10 all’Olimpico). A seguire, il Como affronterà la Fiorentina (18/10 al Franchi) mentre la Roma il Genoa (17/10 in casa). Questi i voti e i giudizi sui protagonisti della sfida al Sinigaglia.
Le pagelle del Como
Butez 6 - Fanno più gli avversari (Dybala centrale, Pellegrino palo, Malen a lato) che lui.
Couto 6 - Non si spinge molto in avanti. Kempf (43’ st) ng.
Ramon 6.5 - Dietro regge l'urto con Malen; finisce da centravanti, ma non trova il pallone giusto di testa.
Chalobah 6.5 - Come il compagno, riesce a limitare gli attaccanti della Roma. Nel secondo tempo, in superiorità numerica, prova la conclusione senza fortuna.
Kaiki 6 - Più propositivo di Couto, ma Molina lo gestisce.
Perrone 5.5 - Regia meno brillante di altre occasioni; nella ripresa spara in curva di destro, il piede meno nobile, un rigore in movimento. Milla (43’ st) ng.
Diao 6.5 - Frizzante, punta spesso e Wesley deve usare spesso le manieri forti per frenarlo. A inizio ripresa crea alcune chance, poi cala. Addai (43’ st) ng.
Nico Paz 6 - Nel primo tempo si accende a sprazzi, ci prova nella ripresa, ma le conclusioni sono tutte centrali.
Da Cunha 5.5 - Per sfuggire al pressing di De Roon si alza al fianco di Nico o si abbassa in regia con Perrone, però incide meno del solito. Baturina (33’ st) 6 - Ci mette brio.
Caqueret 5.5 - La mossa a sorpresa di Fabregas, da esterno sinistro, ruolo che non sembra nelle sue corde, ha alcune chance, però non le sfrutta. Rodriguez (21’ st) 5.5 - Non riesce ad affondare con i suoi dribbling.
Douvikas 5 - Poco servito e poco attivato: alla fine tocca solo 17 palloni anche se tre sono conclusioni, nessuna nello specchio, però.
All. Fabregas 6 - Una volta in superiorità numerica, il Como prende possesso della palla e del campo, però non morde negli ultimi sedici metri. Per come è andata la gara, un'occasione mancata.
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