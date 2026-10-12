Pagelle Como-Roma: Dybala e Nico Paz a sprazzi. Gasp resiste, Fabregas non morde

"Abbiamo giocato meglio in 11 contro 11". Così Fabregas ha commentato la tanto attesa sfida contro la Roma, terminata "inspiegabilmente" a reti inviolate. Eppure, prima dell'espulsione (insindacabile) di Malen, il Como è sembrato imbrigliato nella bella strategia della Roma di Gasperini, che pure in 10 è riuscita a dare un senso alla propria gara, senza mai uscire dall'incontro. Insomma, uno 0-0 tutt'altro che brutto a vedersi e che soprattutto nel primo tempo ha proposto un botta e risposta continuo, iniziato proprio dai due volti più rappresentativi del match: gli argentini Dybala ("staordinario" a detta di Gasp ma ora ostaggio del rimpianto di quella palla gol che in carriera non ha praticamente mai sbagliato) e Nico Paz (forse ancora alle prese con il jet leg). Le agende di Como e Roma prevedono ora il ritorno in Europa per il secondo round di Champions rispettivamente contro Feyenoord (14/10 a Rotterdam) e Real Madrid (14/10 all’Olimpico). A seguire, il Como affronterà la Fiorentina (18/10 al Franchi) mentre la Roma il Genoa (17/10 in casa). Questi i voti e i giudizi sui protagonisti della sfida al Sinigaglia.