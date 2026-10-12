Pagelle Sassuolo-Milan: lampo Rabiot, ectoplasma Ramos, Adzic con sacrificio

REGGIO EMILIA - Termina 1-1 la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan. Succede tutto nella ripresa quando, nel giro di cinque minuti, tra il 63' e il 68', Rabiot porta in vantaggio gli ospiti e Odenthal pareggia i conti. Ennesima frenata per i rossoneri di Ruben Amorim, ora quinti in classifica a quota 12 e domenica impegnati al Meazza contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. I neroverdi di Alberto Aquilani, invece, salgono a otto e apriranno il prossimo turno venerdì alle 20.45 allo Stirpe contro il Frosinone.