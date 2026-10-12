Pagelle Sassuolo-Milan: lampo Rabiot, ectoplasma Ramos, Adzic con sacrificio
REGGIO EMILIA - Termina 1-1 la sfida del Mapei Stadium tra Sassuolo e Milan. Succede tutto nella ripresa quando, nel giro di cinque minuti, tra il 63' e il 68', Rabiot porta in vantaggio gli ospiti e Odenthal pareggia i conti. Ennesima frenata per i rossoneri di Ruben Amorim, ora quinti in classifica a quota 12 e domenica impegnati al Meazza contro l'Atalanta di Maurizio Sarri. I neroverdi di Alberto Aquilani, invece, salgono a otto e apriranno il prossimo turno venerdì alle 20.45 allo Stirpe contro il Frosinone.
Pegelle Sassuolo
Muric 6 Parata importante a fine primo tempo sulla testa di Ramos da pochi metri. Attento su Moreira e Pavlovic. Rabiot lo sorprende sul primo palo. Si rifà con gli interessi su Chukwueze.
Van der Brempt 6 Gioca alto per dare noia a Estupinan e Moreira. Tiene botta finché può.
Lipani (33’ st) ng.
Caleta-Car 6.5 Oscura Gonçalo Ramos.
Leysen 6 Insieme a Caleta-Car tiene lontano Ramos dalla zona calda. Esce anche lui per infortunio.
Odenthal (26’ pt) 6.5 Pareggia immediatamente il gol di Rabiot con una zampata in area di rigore su azione d’angolo, sfruttando anche la dormita di Musah.
Doig 6 Partita attenta contro Chukwueze, al quale concede poco.
Adzic 6 Limita la prima impostazione rossonera con grande sacrificio.
Thorstvedt (16’ st) 6.
Matic 6 Mette fisico ed esperienza. È lui a far sporcare i guantoni a Maignan in avvio di ripresa.
Cinquegrano (33’ st) ng.
Bakola 6 Motorino inesauribile al servizio di Matic e della squadra.
Berardi 5.5 Bloccato contro la sua vittima preferita. Situazione insolita.
Esposito 5 Prima Gabbia e poi De Winter lo anestetizzano.
Bowie (16’ st) 6 Crea noie al Milan con la sua fisicità.
Laurienté 5.5 Con Gila non passa mai.
All. Aquilani 6 Sassuolo meno intraprendente rispetto ad altre uscite, ma è una squadra solida che rimane dentro la partita anche dopo il flash di Rabiot.
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