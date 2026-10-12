Kessié e doppio Krstovic, l'Atalanta riparte. Sarri inguaia Stroppa, Venezia ancora ko

BERGAMO - L’Atalanta riparte dopo la sosta per le Nazionali con una vittoria importante: il 3-1 sul Venezia restituisce slancio e fiducia alla squadra di Maurizio Sarri, c hiamata a dare una svolta a un avvio di stagione poco convincente. Ora ci sarà il tour de force con l'inizio della Conference, importante l'iniezione di fiducia. Situazione sempre più complicata, invece, per il Venezia, che incassa la sesta sconfitta consecutiva in campionato e resta inchiodato a zero punti. Inevitabilmente torna in discussione la posizione di Giovanni Stroppa , al quale la società aveva rinnovato la fiducia proprio prima dello stop per le Nazionali. Resta ora da capire se la dirigenza lagunare confermerà ancora la propria scelta o se l'ennesimo passo falso porterà a nuove valutazioni.

Mezz'ora da Dea, tris Atalanta

Parte forte il Venezia che ci prova subito dal limite con Basic, ma al 4' passano i padroni di casa: imbucata di Krstovic per Kessié che beffa Stankovic con uno splendido tocco sotto per l'1-0. Passano 120 secondi e la Dea raddoppia: corner di Elmas per la testa di Krstovic che prende bene il tempo e infila sul secondo palo. Diventa dominio nerazzurro e al 9' De Ketelaere sfiora il tris, questa volta è decisivo l'intervento plastico di Stankovic. Kessié va vicino alla doppietta al minuto 19, Halhal decisivo con il salvataggio sulla linea, ma il terzo gol è questioni di minuti. Al 30' la doppietta la firma Krstovic che è il più rapido a ribadire in rete una respinta corta del portiere lagunare sul tentativo di Rowe. Gli ospiti provano a rialzare la testa e al 36' accorciano: cross di Sagrado sul secondo palo e incornata di Hainaut per il 3-1.