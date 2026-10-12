Kessié e doppio Krstovic, l'Atalanta riparte. Sarri inguaia Stroppa, Venezia ancora ko
BERGAMO - L’Atalanta riparte dopo la sosta per le Nazionali con una vittoria importante: il 3-1 sul Venezia restituisce slancio e fiducia alla squadra di Maurizio Sarri, chiamata a dare una svolta a un avvio di stagione poco convincente. Ora ci sarà il tour de force con l'inizio della Conference, importante l'iniezione di fiducia. Situazione sempre più complicata, invece, per il Venezia, che incassa la sesta sconfitta consecutiva in campionato e resta inchiodato a zero punti. Inevitabilmente torna in discussione la posizione di Giovanni Stroppa, al quale la società aveva rinnovato la fiducia proprio prima dello stop per le Nazionali. Resta ora da capire se la dirigenza lagunare confermerà ancora la propria scelta o se l'ennesimo passo falso porterà a nuove valutazioni.
Mezz'ora da Dea, tris Atalanta
Parte forte il Venezia che ci prova subito dal limite con Basic, ma al 4' passano i padroni di casa: imbucata di Krstovic per Kessié che beffa Stankovic con uno splendido tocco sotto per l'1-0. Passano 120 secondi e la Dea raddoppia: corner di Elmas per la testa di Krstovic che prende bene il tempo e infila sul secondo palo. Diventa dominio nerazzurro e al 9' De Ketelaere sfiora il tris, questa volta è decisivo l'intervento plastico di Stankovic. Kessié va vicino alla doppietta al minuto 19, Halhal decisivo con il salvataggio sulla linea, ma il terzo gol è questioni di minuti. Al 30' la doppietta la firma Krstovic che è il più rapido a ribadire in rete una respinta corta del portiere lagunare sul tentativo di Rowe. Gli ospiti provano a rialzare la testa e al 36' accorciano: cross di Sagrado sul secondo palo e incornata di Hainaut per il 3-1.
Elmas epsulso, Venezia ko
Ad inizio ripresa si accende Adams che al 53' prende una traversa, poco più tardi Yeboah vede il palo negargli la gioia del gol che arriva con Adams al 61', tutto vanificato da un fuorigioco millimetrico segnalato dal Var. La Dea prova a scuotersi con il solito Krstovic ma è ancora il Venezia a rendersi pericoloso con Yeboah, serve il miglior Carnesecchi ad evitare il peggio. Elmas al 69' si avvicina al gol, il miglior Stankovic salva la porta arancioneroverde. Stroppa prova a muoverla anche con i cambi ma senza riuscire a trovare ulteriori affondi. La Dea all'89' resta con l'uomo in meno per l'espulsione, dopo revisione Var, di Elmas per un intervento sconsiderato. Schingitenne è l'ultimo a provarci per il Venezia, ma alla fine arriva la sesta sconfitta consecutiva. Al Gewiss fa festa l'Atalanta che ora sarà chiamata al tour de force con l'inizio della Conference League.
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