Sarri cambia l'Atalanta e torna a vincere. Ma il Venezia non merita di essere a quota zero
Kessie, a segno per l'Atalanta dieci anni dopo l'ultima volta che gli riuscì in nerazzurro; Krstovic e ancora Krstovic; tre gol in 31 minuti scaturiti da un gioco di scintillante qualità sotto il cappello del 4-3-2-1, per la prima volta adottato dall'inizio dell'era Sarri. In soldoni, il calcio che il Comandante si aspetta di vedere sempre dalla Dea, di nuovo vittoriosa dopo le tre sconfitte consecutive accusate prima della lunga sosta del campionato. Il Venezia, però, il tosto Venezia visto in azione ha avuto il merito di non arrendersi.
Dopo la rete di Hainaut, ha rialzato la testa cercando la grande rimonta. Due legni e il gol di Adams annullato per fuorigioco, nonché altre azioni pericolose sono lì a dimostrare quanto i lagunari non meritino di essere ancora a quota zero, avendo incassato il sesto ko di fila. Per sbloccarsi, la squadra ha bisogno di infilare un risultato positivo: Yeboah, Adams, Sagrado, Hainaut, Kike Perez e lo Stankovic che ha ripetutamente negato il 4-1 all'Atalanta sono gli elementi di valore messisi in mostra a Bergamo, pur lasciando Stroppa a mani vuote.
Atalanta, ora la Conference e il Milan
Dominatrice per quasi tutto il primo tempo, nella ripresa la Dea ha sofferto a tratti il ritmo degli avversari, rintuzzandone le iniziative soprattutto con lo scatenato Krstovic. Sarri, ritornato nel finale al 4-3-3, ha definito "scolastica" la seconda frazione di gioco, consapevole sia dei progressi confortanti del primo tempo sia di quanto la squadra cominci ad assimilare i nuovi dettami tattici, dopo quasi tre mesi di lavoro. Pafos in Conference, giovedì e Milan a San Siro, domenica, saranno le prime due controprove dei ventisette giorni che contemplano nove partite di fila. Ma, in questo momento, la vittoria sul Venezia è una di quelle che vale doppio.
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