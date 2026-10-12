© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS

Sarri cambia l'Atalanta e torna a vincere. Ma il Venezia non merita di essere a quota zero

Decisivo per il 3-1 ai lagunari il 4-2-3-1 schierato per la prima volta dall'inizio. Il primo tempo della Dea è il manifesto di ciò che il Comandante si aspetta di vedere sempre. La vittoria vale doppio, ottenuto contro una squadra incomprensibilmente ultima
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Xavier JacobelliXavier Jacobelli

Pubblicato il 12.10.2026, 22:47

2 min

Kessie, a segno per l'Atalanta dieci anni dopo l'ultima volta che gli riuscì in nerazzurro; Krstovic e ancora Krstovic; tre gol in 31 minuti scaturiti da un gioco di scintillante qualità sotto il cappello del 4-3-2-1, per la prima volta adottato dall'inizio dell'era Sarri. In soldoni, il calcio che il Comandante si aspetta di vedere sempre dalla Dea, di nuovo vittoriosa dopo le tre sconfitte consecutive accusate prima della lunga sosta del campionato. Il Venezia, però, il tosto Venezia visto in azione ha avuto il merito di non arrendersi.

Dopo la rete di Hainaut, ha rialzato la testa cercando la grande rimonta. Due legni e il gol di Adams annullato per fuorigioco, nonché altre azioni pericolose sono lì a dimostrare quanto i lagunari non meritino di essere ancora a quota zero, avendo incassato il sesto ko di fila. Per sbloccarsi, la squadra ha bisogno di infilare un risultato positivo: Yeboah, Adams, Sagrado, Hainaut, Kike Perez e lo Stankovic che ha ripetutamente negato il 4-1 all'Atalanta sono gli elementi di valore messisi in mostra a Bergamo, pur lasciando Stroppa a mani vuote.

Atalanta, ora la Conference e il Milan

Dominatrice per quasi tutto il primo tempo, nella ripresa la Dea ha sofferto a tratti il ritmo degli avversari, rintuzzandone le iniziative soprattutto con lo scatenato Krstovic. Sarri, ritornato nel finale al 4-3-3, ha definito "scolastica" la seconda frazione di gioco, consapevole sia dei progressi confortanti del primo tempo sia di quanto la squadra cominci ad assimilare i nuovi dettami tattici, dopo quasi tre mesi di lavoro. Pafos in Conference, giovedì e Milan a San Siro, domenica, saranno le prime due controprove dei ventisette giorni che contemplano nove partite di fila. Ma, in questo momento, la vittoria sul Venezia è una di quelle che vale doppio.

Sblocca la news esclusiva

Scegli il piano e clicca su abbonati per sbloccate tutte le news Plus+ contrassegnate in verde.
Goditi Tuttosport.com senza limiti con l'abbonamento Plus+

  • Annuale

    Abbonamento Plus+

    49,90all'anno
    Abbonati ora
  • Sito illimitato
  • Rinnovo automatico
    • Scopri tutte le offerte
    Tutte le news
    Serie A