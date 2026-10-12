Sarri cambia l'Atalanta e torna a vincere. Ma il Venezia non merita di essere a quota zero

Kessie, a segno per l'Atalanta dieci anni dopo l'ultima volta che gli riuscì in nerazzurro; Krstovic e ancora Krstovic; tre gol in 31 minuti scaturiti da un gioco di scintillante qualità sotto il cappello del 4-3-2-1, per la prima volta adottato dall'inizio dell'era Sarri. In soldoni, il calcio che il Comandante si aspetta di vedere sempre dalla Dea, di nuovo vittoriosa dopo le tre sconfitte consecutive accusate prima della lunga sosta del campionato. Il Venezia, però, il tosto Venezia visto in azione ha avuto il merito di non arrendersi.

Dopo la rete di Hainaut, ha rialzato la testa cercando la grande rimonta. Due legni e il gol di Adams annullato per fuorigioco, nonché altre azioni pericolose sono lì a dimostrare quanto i lagunari non meritino di essere ancora a quota zero, avendo incassato il sesto ko di fila. Per sbloccarsi, la squadra ha bisogno di infilare un risultato positivo: Yeboah, Adams, Sagrado, Hainaut, Kike Perez e lo Stankovic che ha ripetutamente negato il 4-1 all'Atalanta sono gli elementi di valore messisi in mostra a Bergamo, pur lasciando Stroppa a mani vuote.