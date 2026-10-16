Bologna-Inter: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
La settima giornata di Serie A propone la sfida del Dall'Ara tra Bologna e Inter. I rossoblù cercano di dare continuità al successo di Lecce, il primo dell'era Palladino. La squadra di Chivu invece vuole ripartire dopo la sconfitta con il Bruges in Champions League e deve fare i conti anche con l'assenza pesantissima di Lautaro Martinez, alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà ai box per le prossime partite.
Bologna-Inter: dove vederla in tv e streaming
L'incontro tra Bologna e Inter sarà trasmesso in diretta esclusiva streaming su Dazn sabato 17 ottobre alle ore 18.
Bologna-Inter: probabili formazioni
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Pessina, Happonen, Helland, Heggem, Alhassane, De Silvestri, Vitik, Moro, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Dovbyk, Mbangula, Enem.
INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Bonny. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Bisseck, Bovio, Diouf, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Stankovic, Mosconi, Pio Esposito.
Arbitro: Doveri. Assistenti: Zingarelli, Bercigli. Quarto ufficiale: Dimarco. Var: Gariglio. Avar: Piccinini.
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