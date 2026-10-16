Frosinone-Sassuolo: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Tutto pronto allo stadio Stirpe dove il Frosinone ospiterà il Sassuolo nell’anticipo della 7ª giornata di Serie A. I ciociari vogliono ripartire subito dopo il ko di Napoli: la squadra di Alvini è uscita sconfitta 3-0 dal Maradona, dove la doppietta di De Bruyne e la rete di Lang hanno interrotto la striscia positiva dei giallazzurri, che restano comunque una delle sorprese di questo avvio di campionato con 10 punti in 6 gare. Allo Stirpe il Frosinone cerca la terza vittoria interna consecutiva: “Il Sassuolo è una gran bella squadra, ma il nostro obiettivo sono i tre punti”, ha avvertito Ghedjemis alla vigilia. Il Sassuolo di Aquilani arriva invece alla sfida a quota 8 punti, reduce dall’1-1 casalingo contro il Milan.