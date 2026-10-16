Frosinone-Sassuolo: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Tutto pronto allo stadio Stirpe dove il Frosinone ospiterà il Sassuolo nell’anticipo della 7ª giornata di Serie A. I ciociari vogliono ripartire subito dopo il ko di Napoli: la squadra di Alvini è uscita sconfitta 3-0 dal Maradona, dove la doppietta di De Bruyne e la rete di Lang hanno interrotto la striscia positiva dei giallazzurri, che restano comunque una delle sorprese di questo avvio di campionato con 10 punti in 6 gare. Allo Stirpe il Frosinone cerca la terza vittoria interna consecutiva: “Il Sassuolo è una gran bella squadra, ma il nostro obiettivo sono i tre punti”, ha avvertito Ghedjemis alla vigilia. Il Sassuolo di Aquilani arriva invece alla sfida a quota 8 punti, reduce dall’1-1 casalingo contro il Milan.
Frosinone-Sassuolo, dove vedere la partita
Il match tra Frosinone e Sassuolo, in programma venerdì 16 ottobre alle 20:45 allo stadio Benito Stirpe, sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn.
Frosinone-Sassuolo, le probabili formazioni
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. Allenatore: Alvini. A disposizione: Desplanches, Pisseri, Cittadini, Akpoguma, Tchato, Terzic, Fayed, Cichella, Hasa, El Azzouzi, Fini, Zerbin, Bobcek.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani. A disposizione: Turati, Satalino, Van Der Brempt, Obrador, Sulemana, Lipani, Ghion, Adzic, Dominguez, Bowie, Pierini, Skjellerup.
ARBITRO: Marchetti. ASSISTENTI: Trinchieri-Laudato. QUARTO UOMO: Mariani. VAR: Di Paolo. AVAR: Volpi.
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