Roma-Genoa: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

La Roma ospita il Genoa nella settima giornata di Serie A. I giallorossi devono ripartire dopo la partita dai mille volti con il Real Madrid. Oltre a Svilar e Cristante mancherà anche Koné, uscito in lacrime nel primo tempo contro il Real, mentre è in forte dubbio Dybala. Considerando anche le precedenti due gare di campionato con Inter e Como, la vittoria manca dal 14 settembre, 2-0 in trasferta sul Torino. All'Olimpico arriva un Genoa carico dopo il successo sulla la Fiorentina. De Rossi torna nello stadio in cui è diventato grande: in conferenza ha detto che cercherà di essere più freddo dell'anno scorso e che la squadra di Gasperini non risentirà della sconfitta in Champions.