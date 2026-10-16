Roma-Genoa: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
La Roma ospita il Genoa nella settima giornata di Serie A. I giallorossi devono ripartire dopo la partita dai mille volti con il Real Madrid. Oltre a Svilar e Cristante mancherà anche Koné, uscito in lacrime nel primo tempo contro il Real, mentre è in forte dubbio Dybala. Considerando anche le precedenti due gare di campionato con Inter e Como, la vittoria manca dal 14 settembre, 2-0 in trasferta sul Torino. All'Olimpico arriva un Genoa carico dopo il successo sulla la Fiorentina. De Rossi torna nello stadio in cui è diventato grande: in conferenza ha detto che cercherà di essere più freddo dell'anno scorso e che la squadra di Gasperini non risentirà della sconfitta in Champions.
Roma-Genoa: dove vederla in tv e streaming
Roma-Genoa è in programma sabato 17 ottobre alle 20:45. La sfida dell'Olimpico sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e streaming su Now e Dazn.
Roma-Genoa: probabili formazioni
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, de Roon, Pisilli, Wesley; Soulé, Mora; Castro. Allenatore: Gasperini.
A disposizione: De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Ghilardi, Rensch, Pellegrini, Lulli, Arena.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Wiafe, Frendrup, Traore, Ellertsson; Messias, Osmajic. Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Sommariva, Stolz, Klisys, Puczka, Otoa, Lafont, Mitaj, Amorim, Baldanzi, Drameh, Sabelli, Robinho jr, El Shaarawy, Vitinha.
Arbitro: Abisso. Assistenti: Tegoni, Miniutti. Quarto ufficiale: Collu. Var: Pairetto. Avar: Massimi.
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