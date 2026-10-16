Venezia-Napoli: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Il Venezia riceve il Napoli nella sfida valida per la 7ª giornata di Serie A. In laguna si riparte da Davide Nicola, ufficializzato con un contratto biennale al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa, che ha pagato un avvio da incubo: sei sconfitte nelle prime sei giornate e ancora zero punti in classifica. Per il nuovo tecnico il tempo per conoscere la squadra è stato pochissimo, e il debutto arriva contro un avversario di caratura decisamente superiore. Discorso diverso per il Napoli: la squadra di Allegri è salita a quota 10 punti grazie al netto 3-0 rifilato al Frosinone ma viene dalla sconfitta sul campo del Villarreal in Champions League. Nelle ultime due trasferte di campionato i partenopei hanno raccolto un solo punto tra il ko con l’Inter e il pari di Firenze.