Venezia-Napoli: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Il Venezia riceve il Napoli nella sfida valida per la 7ª giornata di Serie A. In laguna si riparte da Davide Nicola, ufficializzato con un contratto biennale al posto dell’esonerato Giovanni Stroppa, che ha pagato un avvio da incubo: sei sconfitte nelle prime sei giornate e ancora zero punti in classifica. Per il nuovo tecnico il tempo per conoscere la squadra è stato pochissimo, e il debutto arriva contro un avversario di caratura decisamente superiore. Discorso diverso per il Napoli: la squadra di Allegri è salita a quota 10 punti grazie al netto 3-0 rifilato al Frosinone ma viene dalla sconfitta sul campo del Villarreal in Champions League. Nelle ultime due trasferte di campionato i partenopei hanno raccolto un solo punto tra il ko con l’Inter e il pari di Firenze.
Dove vedere Venezia-Napoli, diretta tv e streaming
Il match tra Venezia e Napoli, in programma sabato 17 ottobre alle 15 allo stadio Penzo, sarà visibile in esclusiva su Dazn. In alternativa sarà possibile seguire la diretta testuale dell’evento su Tuttosport.
Venezia-Napoli, le probabili formazioni
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Haps; Adams, Yeboah. Allenatore: Nicola. A disposizione: Montipò, Grandi, Gomes, Sagrado, Halhal, Fanne, Helgason, Mazzocchi, Dagasso, Berardi, Lisman, Rrahmani, Lauberbach.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukeam, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano, Lang; Lucca. Allenatore: Allegri. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Marin, Marianucci, Olivera, Gilmour, Anguissa, De Bruyne, Giovane, Alisson, Hojlund.
ARBITRO: Sacchi. ASSISTENTI: Palermo-Vecchi. QUARTO UOMO: Crezzini. VAR: Fabbri. AVAR: Santoro.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS