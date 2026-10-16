Fiorentina-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

Fiorentina e Como si affrontano a Firenze in una sfida valida per la 7ª giornata di Serie A. Avvio di stagione complicato per i viola: la squadra toscana ha raccolto appena quattro punti nelle prime sei giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Tutt’altro passo per il Como di Fabregas, che con 11 punti ha eguagliato il proprio record nelle prime sei gare di Serie A e arriva a Firenze dopo lo 0-0 contro la Roma. I precedenti raccontano un perfetto equilibrio, con 11 vittorie per parte e sei pareggi, ma le due squadre non pareggiano da sette sfide consecutive.