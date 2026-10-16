Fiorentina-Como: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Fiorentina e Como si affrontano a Firenze in una sfida valida per la 7ª giornata di Serie A. Avvio di stagione complicato per i viola: la squadra toscana ha raccolto appena quattro punti nelle prime sei giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte. Tutt’altro passo per il Como di Fabregas, che con 11 punti ha eguagliato il proprio record nelle prime sei gare di Serie A e arriva a Firenze dopo lo 0-0 contro la Roma. I precedenti raccontano un perfetto equilibrio, con 11 vittorie per parte e sei pareggi, ma le due squadre non pareggiano da sette sfide consecutive.
Fiorentina-Como, dove vedere la partita
Il match tra Fiorentina e Como è in programma domenica 18 ottobre alle 15 allo stadio Franchi e sarà visibile in esclusiva su Dazn.
Fiorentina-Como, le probabili formazioni
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Dodo, Pongracic, Valdepenas, Oulai, Joao Mario, Gnonto, Goncalves, Beto, Mazzeo.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Vigorito, Sanchez, Kempf, Perrone, Caqueret, Dossena, Lahdo, Kaiki, Rodriguez, Ricci, Smolcic, Liberali, Kambwala.
ARBITRO: Di Bello. ASSISTENTI: Bindoni-Monaco. QUARTO UOMO: Marcenaro. VAR: Paterna. AVAR: Pezzuto
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