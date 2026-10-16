Raimondo letale, poker Frosinone al Sassuolo: Alvini vola, Aquilani ko senza Adzic

Primo tempo spettacolare allo Stirpe nel quale accade di tutto. Al 9' si sblocca la partita: Bakola esagera al limite dell'area, Masini gli soffia il pallone e serve Calò che non sbaglia a tu per tu con Muric. Insiste il Frosinone con il pressing alto, ma al 15' viene colpito in contropiede: Bakola lancia Berardi che parte da dietro il centrocampo, arriva davanti a Palmisani, lo supera e deposita in rete l'1-1. Equilibrio destinato però a durare poco perché la prima mezz'ora della difesa del Sassuolo diventa horror, a ringraziare Raimondo che infila una doppietta. Prima una indecisione di Muric su un cross di Calo al 27', poi una uscita a vuoto su un retropassaggio folle di Caleta Car al 30': il 9 ciociaro non perdona e porta il punteggio sul 3-1. Lo spettacolo non si ferma, Aquilani chiede la reazione e al 37' Thorstdvet dimezza lo svantaggio riuscendo con un rimpallo a presentarsi in area gialloblù per piazzare alle spalle di Palmisani il 3-2. Raimondo prova subito a ristabilire le distanze, Muric riesce ad opporsi con un ottimo intervento, ma prima dell'intervallo è ancora Thorstvedt a divorarsi la chance del possibile 3-3 non concludendo di testa a due passi dalla porta del Frosinone.

Triplo Riamondo, festa Frosinone

Ad inizio ripresa non cala il ritmo ed è il Frosinone a cercare di riaumentare il distacco dal Sassuolo. Muric è plastico su un tiro a giro di Calò, Kvernadze vede negarsi la gioia del gol da una deviazione della difesa neroverde, ma il gol è questione di attimi. Al 57' colpo di testa di Ghedjemis respinto da Muric, il più rapido è il solito Raimondo che firma tripletta e poker gialloblù. Aquilani prova a cambiare qualcosa, lasciando Adzic in panchina, ma il Sassuolo accusa il colpo e solo a un quarto d'ora dalla fine riesce a ripresentarsi con pericolosità in area ciociara con Lipani che da buona posizione trova solo l'esterno della rete. Ci provano anche Laurienté e Odenthal, ma sono praticamente gli ultimi sussulti prima della festa del Frosinone di Alvini.