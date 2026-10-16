Aquilani, parole al miele per Layson, e su Adzic: "Potrebbe ripartire titolare"Sassuolo

Raimondo letale, poker Frosinone al Sassuolo: Alvini vola, Aquilani ko senza Adzic

I ciociari vincono ancora allo Stipre trascinati dalla tripletta del loro numero 9. Muric horror, ai neroverdi non bastano Berardi e Thorstvedt
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 16.10.2026, 22:46

4 min

FROSINONE - Il Frosinone cala il poker, travolge il Sassuolo 4-2 e vola al quarto posto in classifica, a quota 13 punti dopo il match inaugurale del 7° turno di Serie A. Allo Stirpe è una serata da incorniciare per Raimondo, protagonista assoluto con una splendida tripletta che lo porta in vetta alla classifica marcatori. Notte da incubo, invece, per una difesa neroverde horror, con il portiere Muric che commette due errori clamorosi. La squadra di Alvini si gode il successo e si porta a un solo punto dal terzo posto confermandosi autentica rivelazione di questo avvio di stagione, mentre quella di Aquilani resta ferma a quota 8, pagando a caro prezzo le proprie disattenzioni e non riuscendo a dare seguito al pari ottenuto in rimonta contro il Milan.

Raimondo letale, Muric horror: tris Frosinone al Sassuolo

Primo tempo spettacolare allo Stirpe nel quale accade di tutto. Al 9' si sblocca la partita: Bakola esagera al limite dell'area, Masini gli soffia il pallone e serve Calò che non sbaglia a tu per tu con Muric. Insiste il Frosinone con il pressing alto, ma al 15' viene colpito in contropiede: Bakola lancia Berardi che parte da dietro il centrocampo, arriva davanti a Palmisani, lo supera e deposita in rete l'1-1. Equilibrio destinato però a durare poco perché la prima mezz'ora della difesa del Sassuolo diventa horror, a ringraziare Raimondo che infila una doppietta. Prima una indecisione di Muric su un cross di Calo al 27', poi una uscita a vuoto su un retropassaggio folle di Caleta Car al 30': il 9 ciociaro non perdona e porta il punteggio sul 3-1. Lo spettacolo non si ferma, Aquilani chiede la reazione e al 37' Thorstdvet dimezza lo svantaggio riuscendo con un rimpallo a presentarsi in area gialloblù per piazzare alle spalle di Palmisani il 3-2. Raimondo prova subito a ristabilire le distanze, Muric riesce ad opporsi con un ottimo intervento, ma prima dell'intervallo è ancora Thorstvedt a divorarsi la chance del possibile 3-3 non concludendo di testa a due passi dalla porta del Frosinone.

Triplo Riamondo, festa Frosinone

Ad inizio ripresa non cala il ritmo ed è il Frosinone a cercare di riaumentare il distacco dal Sassuolo. Muric è plastico su un tiro a giro di Calò, Kvernadze vede negarsi la gioia del gol da una deviazione della difesa neroverde, ma il gol è questione di attimi. Al 57' colpo di testa di Ghedjemis respinto da Muric, il più rapido è il solito Raimondo che firma tripletta e poker gialloblù. Aquilani prova a cambiare qualcosa, lasciando Adzic in panchina, ma il Sassuolo accusa il colpo e solo a un quarto d'ora dalla fine riesce a ripresentarsi con pericolosità in area ciociara con Lipani che da buona posizione trova solo l'esterno della rete. Ci provano anche Laurienté e Odenthal, ma sono praticamente gli ultimi sussulti prima della festa del Frosinone di Alvini.

Tutte le news
Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS