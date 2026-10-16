Alvini, dal Tuttocuoio al "miracolo" Frosinone: "Raimondo merito di Castagnini"
FROSINONE - Termina con un pirotecnico 4-2 l'anticipo della settima giornata di Serie A allo Stirpe tra Frosinone e Sassuolo. Protagonista assoluto della sfida Antonio Raimondo, autore di una splendida tripletta e capocannoniere del torneo a quota sette centri. I ciociari di Massimiliano Alvini balzano invece al quarto posto in classifica e sognano a occhi aperti.
Alvini su Raimondo e il suo Frosinone
Mantiene invece i piedi ben saldi a terra il tecnico dei giallazzurri: "Raimondo è stato fortemente voluto dal ds Castagnini, un colpo che ho condiviso. Sta facendo un grande lavoro, ha grandi margini di miglioramento e ha fatto un lavoro importante in estate. Sono contento per lui, deve continuare ad avere la voglia di far sempre meglio e può crescere ancora - il commento ai microfoni di Dazn -. lo sono un amante del calcio, domenica sono andato a Reggio Emilia in una città che ho amato. Ho avuto problemi con i treni, ma se ero a casa sarei andato a vedere il Fucecchio. Noi siamo una squadra che deve godere di quello che fa, il nostro atteggiamento è questo. Non c'è una squadra sbarazzina, ma un'idea forte. Poi è logico ti esponi a delle situazioni, però siamo una squadra che vuole vincere e dominare la partita dal punto di vista dell'aggressione, vuole giocare con coraggio e il merito è dei calciatori".
Alvini ricorda l'esperienza al Tuttocuoio
Sull'alchimia creata con il gruppo spiega: "Ho avuto un'esperienza unica al Tuttocuoio, che non era ancora pronta per fare il calcio professionistico. Forse quella era diversa, però la fortuna di noi tecnici sta sempre nei calciatori che alleni. Logico, qui per fare questo percorso il merito è loro e della società che ti ha messo nelle condizioni di poter lavorare. Poi puoi perdere, l'importante è avere quest'identità e questa voglia di determinare. C'è un lavoro forte dietro". Prima del match il tecnico del Frosinone ha ricevuto il premio come miglior allenatore del mese: "C'è un Alvini più maturo, ma sicuramente è stata un'emozione forte - rivela -. Per me è una cosa bellissima, lo estendo al mio staff perché lavorano tanto con me e se lo meritano anche loro, è un'emozione straordinaria ma deve essere solo l'inizio. C'è da salvare il Frosinone, questo è il percorso da fare. Spero di vincerne altri".
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