Alvini, dal Tuttocuoio al "miracolo" Frosinone: "Raimondo merito di Castagnini"

Alvini su Raimondo e il suo Frosinone

Mantiene invece i piedi ben saldi a terra il tecnico dei giallazzurri: " Raimondo è stato fortemente voluto dal ds Castagnini, un colpo che ho condiviso. Sta facendo un grande lavoro, ha grandi margini di miglioramento e ha fatto un lavoro importante in estate. Sono contento per lui, deve continuare ad avere la voglia di far sempre meglio e può crescere ancora - il commento ai microfoni di Dazn -. lo sono un amante del calcio, domenica sono andato a Reggio Emilia in una città che ho amato. Ho avuto problemi con i treni, ma se ero a casa sarei andato a vedere il Fucecchio. Noi siamo una squadra che deve godere di quello che fa, il nostro atteggiamento è questo. Non c'è una squadra sbarazzina, ma un'idea forte. Poi è logico ti esponi a delle situazioni, però siamo una squadra che vuole vincere e dominare la partita dal punto di vista dell'aggressione, vuole giocare con coraggio e il merito è dei calciatori".