Udinese-Lecce: formazioni ufficiali e diretta. Dove si vede in tv e streaming
Domenica alle 12:30 l’Udinese ospiterà il Lecce nella sfida valida per la 7ª giornata di Serie A. Momento complicato per i friulani: dopo i quattro punti raccolti nelle prime due giornate, la squadra di Runjaic ha perso tutte le successive quattro partite ed è ferma a quota 4, con una difesa che ha già incassato 13 reti in sei gare. Anche il Lecce arriva da due ko consecutivi, l’ultimo contro il Bologna, ma la classifica dei salentini resta discreta con 6 punti.
Dove vedere Udinese-Lecce, diretta tv e streaming
Il match tra Udinese e Lecce, in programma domenica 18 ottobre alle 12:30 al Bluenergy Stadium, sarà visibile in esclusiva su Dazn.
Udinese-Lecce: le formazioni ufficiali
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Alaba, Ebosse; Vojvoda, Zarraga, Karlström, Kamara; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Bertola, Palma, Kabasele, Arizala, Miller, Lovric, Piotrowski, Zanoli, Unai Gomez, Jovanovic, Vinciati.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. Allenatore: Di Francesco.
A disposizione: Bleve, Borbei, Dembelé, Siebert, Jean, Ndaba, Fofana, Gorter, Gandelman, Kaba, Pierotti, Stulic, Esteban, Monteiro.
Arbitro: Guida di Torre Annunziata; Assistenti: Dei Giudici-Mokhtar; Quarto ufficiale: Bonacina; Var: Di Paolo; Ass. Var: Baroni.
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