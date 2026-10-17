Monza-Cagliari: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
All’U-Power Stadium lunedì alle 18:30 il Monza ospiterà il Cagliari nel posticipo della 7ª giornata di Serie A. Classifiche opposte per le due squadre: la formazione di Juric ha raccolto appena quattro punti nelle prime sei giornate (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte), ma tra le mura amiche arriva dal successo per 2-1 contro il Sassuolo. Vola invece il Cagliari di Pisacane, che con 13 punti è nelle zone alte della classifica, è imbattuto da quattro giornate e ha vinto le ultime quattro trasferte di campionato considerando anche la passata stagione. I precedenti recenti sorridono ai sardi, che hanno vinto entrambi gli ultimi due confronti in Serie A con i brianzoli.
Monza-Cagliari, dove vedere la partita
Il match tra Monza e Cagliari, in programma lunedì 19 ottobre alle 18:30 all’U-Power Stadium, sarà visibile in esclusiva su Dazn.
Monza-Cagliari, le probabili formazioni
Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Mota, Robinson; Varela. All. Jurić
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane
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