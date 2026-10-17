Monza-Cagliari: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

All’U-Power Stadium lunedì alle 18:30 il Monza ospiterà il Cagliari nel posticipo della 7ª giornata di Serie A. Classifiche opposte per le due squadre: la formazione di Juric ha raccolto appena quattro punti nelle prime sei giornate (una vittoria, un pareggio e quattro sconfitte), ma tra le mura amiche arriva dal successo per 2-1 contro il Sassuolo. Vola invece il Cagliari di Pisacane, che con 13 punti è nelle zone alte della classifica, è imbattuto da quattro giornate e ha vinto le ultime quattro trasferte di campionato considerando anche la passata stagione. I precedenti recenti sorridono ai sardi, che hanno vinto entrambi gli ultimi due confronti in Serie A con i brianzoli.