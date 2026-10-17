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Parma-Torino: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

I granata di Ignazio Abate fanno visita ai gialloblù di Alberto Gilardino nel posticipo della settima giornata di Serie A
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Pubblicato il 17.10.2026, 09:46

3 min

parmaTorinoSerie A

PARMA - A chiudere il programma della settima giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo in calendario lunedì 19 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Ennio Tardini tra Parma e Torino. Fin qui i gialloblù hanno ottenuto quattro punti, frutto del successo casalingo contro il Genoa prima della sosta (2-1) e del pareggio rimediato sempre davanti ai propri tifosi contro il Monza (1-1). Nell'ultimo turno, che ha segnato l'esordio sulla panchina dei ducali di Alberto Gilardino, chiamato a prendere il posto di Carlos Cuesta durante la pausa Nazionali, gli emiliani hanno incassato la quarta sconfitta, la terza in altrettante trasferte, perdendo 3-0 al Meazza contro i campioni d'Italia in carica dell'Inter. Più sereno, invece, il clima in casa granata. Il successo ottenuto all'Olimpico contro l'Udinese (2-1) ha infatti dato ossigeno alla formazione di Ignazio Abate che ha così raggiunto quota sette punti in classifica bissando il successo ottenuto alla terza giornata in rimonta al Franchi contro la Fiorentina (1-2) che aveva portato all'esonero di Fabio Grosso. A completare il quadro il pareggio al Dall'Ara contro il Bologna (1-1) e le sconfitte contro Milan (1-2), Sassuolo (2-1) e Roma (0-2). 

Parma-Torino: diretta tv e streaming

Parma-Torino, posticipo della settima giornata del campionato di Serie A, è in programma lunedì 19 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Ennio Tardini e sarà visibile in diretta su Dazn e Sky. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

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Le probabili formazioni di Parma-Torino

PARMA (3-5-2): Corvi; Troilo, Diego Carlos, Carboni; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri; Fabbian, Touré; Romero. Allenatore: Gilardino.

TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone. Allenatore: Abate.

 

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