L'Inter di Chivu in campo dopo il desolante esito del 2º round di Champions League , che ha visto l'italo-tedesco Tresoldi prendersi la scena di San Siro e lasciare i nerazzurri a mani vuote. Dall'altra parte del campo c'è ora il Bologna di Palladino ( e dell’ex Darmian ), che dal suo arrivo a Casteldebole ha raccolto 4 punti in 2 gare (la prima 3 giorni dopo il suo insediamento). La prossima giornata, l'Inter riceverà la Fiorentina domenica 25 - sfida preceduta dal ritorno in Europa contro Shakhtar Donetsk - mentre il Bologna scenderà in campo a Cagliari sabato 24. Benvenuti alla diretta di Bologna-Inter!

17:56

Squadre in campo!

Manca poco al fischio d'inizio di Bologna-Inter!

17:53

Manca poco all'inizio del match

Ancora pochi minuti e le formazioni di Palladino e Chivu faranno il loro ingresso in campo.

17:41

Inter, Marotta: "Voci dal Qatar? Siamo in buone mani"

Il presidente dell'Inter Marotta prima del match: "La risposta sulla Champions è semplicissima: oggi club che una volta erano di terza e quarta fascia e le stesse nazioni rappresentati sono migliorati dal lato della cultura calcistica, quindi sanno fare organizzazione di gioco e preparare la squadra - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Non sono più squadre materasso ma ti impensieriscono: l’anno scorso una squadra ha perso tre partite di fila, poi ha recuperato nei playoff e ha vinto il titolo, ed è il Paris Saint-Germain. Dobbiamo fare tesoro di queste due sconfitte, analizzare gli elementi negativi e portare avanti una linea che porti a migliorarci. Josep Martinez e la difesa? Questa domanda compete all’allenatore che ha la delega e la responsabilità su questo. Noi abbiamo fiducia nel mister, che sa mettere in campo gli undici migliori e sa impiegare i giocatori necessari durante la partita. Deve decidere Chivu, che valuta ogni settimana le performance dei giocatori. La società deve spronare i giocatori; margine per migliorare c’è, possiamo migliorare in Champions e dobbiamo farlo". Marotta ha poi risposto sulle indiscrezioni circa l'interesse di un fondo del Qatar per la società di proprietà di Oaktree. "Non sono competenze mie, ma posso dire che Oaktree ha dimostrato coi fatti di stare vicina alla squadra, con investimenti nello stadio e nelle strutture di Appiano Gentile e Interello. Siamo in buone mani, Oaktree ha dato una spinta nel miglioramento bilancistico della società. Siamo in mani sicure, poi non so che decisioni prenderanno ma so che ogni decisione sarà presa per il bene dell’Inter e per consolidare la storia presente, passata e futura del club".

17:36

Bologna, Di Vaio: "Raimondo è il futuro"

Il ds del Bologna Di Vaio prima del match: “Siamo in crescita e sicuramente il risultato di domenica scorsa ci aiuta a essere più sereni - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . È un percorso che sarà un po' più lungo perché bisogna recuperare il lavoro, ma i ragazzi sono super-applicati e Palladino sta andando forte con il lavoro atletico e le sue idee. Vorremmo tornare a essere protagonisti. I portieri? Lukas ha più esperienza, è il presente, per Massimo è un momento particolare e sa che tutti crediamo in lui e nelle sue potenzialità. Il lavoro quotidiano lo farà crescere, è il futuro del Bologna. Ora dobbiamo recuperare terreno in poco tempo e non è semplice. Raimondo? Quest'estate la prima chiamata che abbiamo fatto con Tedesco è stata a Raimondo, che era molto contento e convinto del percorso che voleva fare. Ha dimostrato maturità e personalità. A Frosinone l'hanno accolto dopo un'annata complicata e devo dire che mi capitò anche a me la stessa cosa da calciatore. Rappresenta il futuro di questo club".

17:35

Bologna, la conferenza di Palladino

Queste le parole del tecnico rossoblù al vigilia della gara contro l’Inter: "La squadra deve avere lo stesso fuoco e la stessa fame di Lecce perché sono le caratteristiche che in questi anni hanno contraddistinto il gruppo. Affrontiamo la prima in classifica, con il miglior attacco, sono gare che vengono determinate dai dettagli. Voglio vedere personalità, coraggio e sana sfrontatezza che serve per affrontare le grandi squadre. Poi sappiamo che il Dall'Ara sarà pieno e mi piacerebbe che anche i ragazzi possano lasciarsi trasportare dall'entusiasmo del pubblico". Qui la conferenza completa.

17:30

Inter, Chivu in conferenza stampa

Queste le parole del tecnico nerazzurro al vigilia della trasferta di Bologna: “Accettiamo le nostre responsabilità. Magari in qualche momento negli ultimi 30 minuti qualcosa non ha funzionato, ma senza perdere di vista le cose che abbiamo fatto, fino al gol del 2-1. Abbiamo avuto energia, creato tanto, abbiamo avuto due grandi occasioni con Lautaro e Dimarco ma poi è crollato il castello quando abbiamo subito il secondo gol. Poi dobbiamo analizzare due partite in una, ora dobbiamo reagire e trovare energia il prima possibile. Nessuno ci aspetta, non dobbiamo piangerci addosso". Qui la conferenza completa.

17:27

Bologna, Miranda: "Dobbiamo essere perfetti"

Miranda prima del match: "La fotografia mi piace e nell'ultima partita siamo stati bravi, tre punti meritati - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Ma oggi è un'altra sfida e sarà molto diversa. La rimessa per la rovesciata di Orsolini? Se finisse così, bene. Ma sarà molto difficile come sempre, dovremo essere perfetti in ogni aspetto".

17:26

Inter, Luis Henrique: "Attaccheremo"

Luis Henrique prima del match: "Non siamo felici, è ovvio, per l’ultima sconfitta - ha dichiarato ai microfoni Dazn - . Ma oggi è un’altra partita, abbiamo lavorato per i tre punti. Cosa mi ha chiesto Chivu? Di fare ciò che faccio bene in allenamento e fare del mio meglio anche in fase offensiva. Attaccheremo".

17:25

Inter, Josep Martinez in cerca di riscatto

Trasferta ancor più delicata per il portiere nerazzurro, che dal match Champions di San Siro è rientrato con un referto di 4 reti subite e l’insostenibile carico degli attacchi dei tifosi che non gli hanno perdonato l’ultima papera.

17:20

L’Inter ritrova Darmian

Appuntamento con l’ex per Darmian, che ritrova l’Inter 9 giorni dopo essersi unito ufficialmente al Bologna. Chiamato a sostituire l’ex Juve Holm (i cui tempi di recupero dall'infortunio alla coscia destra lo terranno fuori dal campo per un periodo compreso fra 4 e 6 mesi), l’esterno classe ’89 ha chiuso il proprio ciclo di 6 anni in nerazzurro con un bilancio di 218 presenze, 13 gol e 13 assist.

17:15

Bologna-Inter: l’ultimo precedente

Bologna e Inter si ritrovano al Dall’Ara dopo la sfida del 23 maggio scorso, quando all’ultima giornata di campionato i nerazzurri hanno negato la rimonta ai padroni di casa, recuperando dal momentaneo 3-1 grazie alle reti di Pio Esposito e Diouf per il 3-3 finale.

17:10

Inter, Lautaro: "Nel 2022 c’era chi pensava più al Mondiale che al club"

Così Lautaro Martinez ha riavvolto il nastro dell’annata 2022, quando il suo Mondiale in Qatar è stato condizionato da un problema alla caviglia: “Ho già raccontato un po' come sono fatto io, sono uno che non vuole perdersi nemmeno un allenamento, nemmeno una partita - ha raccontato ai canali della Federcalcio argentina - . In quel periodo c'erano tre o quattro compagni dell'Inter che avevano pure loro dei problemi fisici ma che stavano pensando più al Mondiale che al club. Io invece sono diverso: sono una persona leale con chi mi apre le porte, con chi mi tratta in modo incredibile, e sono responsabile nel mio lavoro. E in quel momento ho sentito che non potevo abbandonare la nave e sono andato avanti, ho continuato. Ricordo che al primo allenamento che abbiamo fatto con la Seleccion, abbiamo fatto un po' di mobilità e già non sentivo più la caviglia. Dopo la partita con il Messico è diventato difficilissimo andare avanti normalmente, perché la mattina dopo i primi cinque o sei passi erano da mettersi a piangere, dovevo solo sopportare il dolore".

17:05

Dagli altri campi: Napoli ko a Venezia

Seconda sconfitta consecutiva per il Napoli, che dopo la rimonta subita dal Villarreal in Champions si arrende alla formazione di Nicola (alla sua prima dopo essere subentrato all'esonerato Stroppa): 1-0 il finale al Penzo - dove i padroni di casa erano scesi in campo con 0 punti in classifica - . La decide Adams (49'). Rimpianto per De Bruyne che fallisce il rigore del pareggio. Un risultato che accosta gli azzurri a statistiche che mettono sempre più in discussione il futuro dell'ex Juve a Castel Volturno: 5 ko su 9 gare stagionali. Non succedeva dall'annata 2001/02, quando i partenopei di De Canio militava in Serie B. E ancora, con soli 10 punti nelle prime 7 di campionato, il Napoli di Allegri è secondo solo a quello di Donadoni, sollevato dal'incarico dopo aver raccolto 7 punti nelle stagione 2009/2010.

17:00

Inter, Chivu senza Lautaro

Inter in campo a Dall’Ara orfana di Lautaro Martinez, fermato da un infortunio che lo costringerà ai box fino al termine della sosta nazionali di novembre. Il capitano nerazzurro potrebbe tornare a disposizione per la gara esterna contro l'Atalanta in programma il 22 novembre.

16:55

Bologna-Inter: le formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Palladino.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

16:50

Inter sotto pressione

Trasferta delicata per gli uomini di Chivu, chiamata a sconfiggere la formazione di Palladino per ritrovare il sorriso dopo la desolante notte di Champions e impedire il sorpasso alla Roma di Gasperini, che alle 20.45 ritroverà De Rossi all’Olimpico. Ma alla Pinetina devono inoltre guardarsi le spalle dalla Lazio, che con i nerazzurri condividono la stessa quota punti in attesa di sfidare la Juventus di Spalletti domenica 18 allo Stadium.

16:35

La designazione arbitrale di Bologna-Inter

Arbitro : Doveri

: Doveri Assistenti : Zingarelli, Bercigli

: Zingarelli, Bercigli Quarto ufficiale : Dimarco

: Dimarco Var : Gariglio

: Gariglio Ass. Var: Piccinini

16:30

Bologna-Inter: le probabili formazioni

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Pessina, Happonen, Helland, Heggem, Alhassane, De Silvestri, Vitik, Moro, Amondarain, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Dovbyk, Mbangula, Enem.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Pavard, Bovio, Diouf, Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan, Stankovic, Mosconi, Bonny.

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna.