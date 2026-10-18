Pagelle Venezia-Napoli: l’ex gioca da leader, macigno De Bruyne, Stankovic eroe
Ancora un ko per il Napoli, il secondo di fila se contiamo anche la debacle in Champions League in casa del Villarreal. La squadra di Allegri domina a Venezia ma viene beffata dalla rete di Adams che regala i primi tre punti ai lagunari, nuova squadra di Davide Nicola. Serataccia anche per De Bruyne che dal dischetto si lascia ipnotizzare dal Stankovic.
Le pagelle del Venezia
Stankovic 7.5 Eroe di giornata. Si supera sui vari tentativi azzurri, la gemma è il rigore parato.
Halhal 6 Tiene botta con grande maturità contro Giovane.
Juan Jesus 7 Gioca da leader e annulla quasi tutte le avanzate della sua ex squadra, provvidenziale una chiusura su Hojlund.
Moreno 5.5 Primo tempo attento, poi pecca di ingenuità in occasione del rigore. Schingtienne (26' st) 6 Entra nel finale e fa la sua parte.
Hainaut 6 Partita di contenimento puro.
Kike Perez 6.5 Grande dinamismo: recupera una quantità industriale di palloni.
Basic 6 Dà sostanza. Helgason (26' st) 6 Aiuta ad alzare il muro nel finale.
Sohm 6 Meno brillante del solito in costruzione, ma impeccabile per posizionamento. Fanne (37' st) ng.
Haps 6.5 Provvidenziale quando mura la conclusione di Rrahmani. Mazzocchi (26' st) 6 Con la bava alla bocca sulle barricate finali.
Yeboah 5.5 Servito poco e costretto a giocare lontano dalla porta. Al.Rrahmani (28' st) 6 Pesante il gol sbagliato a tu per tu con Meret, ma prezioso nel far salire la squadra.
Adams 7 Parte subito forte e con grande agonismo trova il gol che decide il match.
All. Nicola 6.5 Disegna una gara di estremo pragmatismo e porta a casa tre punti di platino
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