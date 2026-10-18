Allegri: "Troppe critiche per Lucca"Napoli

Pagelle Venezia-Napoli: l’ex gioca da leader, macigno De Bruyne, Stankovic eroe

Adams decide il match, Hojlund crea scompiglio ma non basta: voti e giudizi della partita persa dalla squadra di Allegri
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Alessandro VesciniAlessandro Vescini

Pubblicato il 18.10.2026, 09:18

4 min

AllegriAdamsDe Bruyne

1 / 2

Successiva

Ancora un ko per il Napoli, il secondo di fila se contiamo anche la debacle in Champions League in casa del Villarreal. La squadra di Allegri domina a Venezia ma viene beffata dalla rete di Adams che regala i primi tre punti ai lagunari, nuova squadra di Davide Nicola. Serataccia anche per De Bruyne che dal dischetto si lascia ipnotizzare dal Stankovic.

Le pagelle del Venezia

Stankovic 7.5 Eroe di giornata. Si supera sui vari tentativi azzurri, la gemma è il rigore parato.

Halhal 6 Tiene botta con grande maturità contro Giovane.

Juan Jesus 7 Gioca da leader e annulla quasi tutte le avanzate della sua ex squadra, provvidenziale una chiusura su Hojlund.

Moreno 5.5 Primo tempo attento, poi pecca di ingenuità in occasione del rigore. Schingtienne (26' st) 6 Entra nel finale e fa la sua parte.

Hainaut 6 Partita di contenimento puro.

Kike Perez 6.5 Grande dinamismo: recupera una quantità industriale di palloni.

Basic 6 Dà sostanza. Helgason (26' st) 6 Aiuta ad alzare il muro nel finale.

Sohm 6 Meno brillante del solito in costruzione, ma impeccabile per posizionamento. Fanne (37' st) ng.

Haps 6.5 Provvidenziale quando mura la conclusione di Rrahmani. Mazzocchi (26' st) 6 Con la bava alla bocca sulle barricate finali.

Yeboah 5.5 Servito poco e costretto a giocare lontano dalla porta. Al.Rrahmani (28' st) 6 Pesante il gol sbagliato a tu per tu con Meret, ma prezioso nel far salire la squadra.

Adams 7 Parte subito forte e con grande agonismo trova il gol che decide il match.

All. Nicola 6.5 Disegna una gara di estremo pragmatismo e porta a casa tre punti di platino

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Serie A

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS