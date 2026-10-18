Il Como sbanca il Franchi: Liberali-Nico Paz show, la Fiorentina crolla. Fabregas a -3 dalla Roma

Il Como rilancia le proprie quotazioni di alta classifica espugnando per il secondo anno consecutivo il Franchi di Firenze: 3-1 il finale nel settimo turno di Serie A. I lariani, pur privi di Kean e Diao, trovano una delle giornate migliori del proprio talento, Nico Paz, che fa gol e assist e spalanca le porte al successo della squadra di Fabregas. Di contro la Fiorentina cade nuovamente fra le mura amiche, dove non vince da oltre sei mesi. I gigliati si devono mangiare le mani per i tanti gol sbagliati, ma soprattutto continuano a palesare errori difensivi e limiti enormi. La classifica fa sempre più paura e all'orizzonte ci sono i campioni d'Italia dell'Inter. Sono proprio i padroni di casa, schierati a sorpresa con Pedro Goncalves dal 1', a fare la partita, ma gli ospiti non rinunciano a rispondere colpo su colpo.Il difetto dei viola è che pur collezionando in mezz'ora almeno tre palle gol nitide, di cui una clamorosa con Fagioli, non segnano. La chance del centrocampista gigliato ha veramente tutte le caratteristiche del gol sbagliato visto che solo davanti a Butez, con porta sguarnita, si fa deviare in angolo la conclusione da un tocco fortuito della difesa del Como. E' azzeccata la scelta di Vanoli di puntare sull'ex Sporting Lisbona che manda in porta oltre a Fagioli, anche Njie, ma pure lo svedese Under 21 fallisce malamente.