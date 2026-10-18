Fabregas: “Molto bravi a reggere la pressione”. Vanoli: “Ci ha disturbato il fallo non fischiato sullo 0-1"

"Una partita molto completa da parte dei miei, la cosa negativa è la gestione della palla inattiva. Nel primo tempo abbiamo gestito molto bene, in questi momenti è vitale avere ambizione nel non volere prendere gol. Siamo stati molto bravi a reggere la pressione e siamo rimasti compatti negli ultimi quindici minuti. I sostituti dei titolari oggi hanno fatto bene. Provi a costruire le azioni per segnare, nelle ultime gare non abbiamo trovato il gol ma oggi è andata meglio". Lo ha detto Cesc Fabregas ai microfoni di Dazn dopo la vittoria del suo Como in casa della Fiorentina . "Oggi è andata bene, da allenatori dobbiamo aiutare la squadra a fare meglio, poi ci sono i giocatori che devono sfruttare le occasioni. E' il bello del calcio: ieri ho visto il Napoli, non so come abbia fatto a non segnare, come noi a Frosinone . A volte va bene, altre no e poi non dobbiamo dimenticare che la Fiorentina è una squadra fortissima" ha spiegato il tecnico spagnolo.

Il commento di Vanoli

"Sicuramente dentro di me rimane la consapevolezza della grande prova fornita contro una grande squadra. Abbiamo provato a metterci al loro livello e fino all'episodio dello 0-1 abbiamo avuto 3-4 palle gol, così come le hanno avute anche loro. Il possibile fallo su Pedro Goncalves ci ha innervosito, sul 2-2 mi è stato comunicato che il Soaft non ha funzionato, ma in generale sono da arrabbiato da allenatore perché prendiamo gol in modo incredibile, a difesa schierata. Per venire fuori dobbiamo continuare a giocare così e lavorare". Lo ha dichiarato il tecnico viola, Paolo Vanoli, al termine della sconfitta casalinga per 3-1 contro il Como. "Oggi abbiamo incontrato una squadra forte e abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari - ha aggiunto Vanoli -. Questa squadra non riesce a reagire soprattutto nei momenti negativi. E' già successo contro il Napoli dopo un fallo non fischiato a Njie, contro il Genoa li abbiamo subiti per 20-25' nel loro stadio, oggi ci ha disturbato il fallo non fischiato sullo 0-1"