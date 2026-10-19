Moreira da urlo, De Ketelaere non graffia: le pagelle di Milan-Atalanta
MILANO - Scappa, si addormenta, subisce la reazione degli ospiti e rischia di farsi riacciuffare. Alla fine, però, il Milan di Ruben Amorim batte 3-2 l'Atalanta al Meazza e scavalca il Como al quarto posto in classifica. Decisive le reti di Gonçalo Ramos - che sbaglia anche un rigore -, Rabiot e Gila per il 3-0 rossonero, tardive e dunque ininfluenti quelle di Gaetano e Krstovic per la Dea di Maurizio Sarri.
Pagelle Milan
Maignan 7 La parata su Zappacosta salva il Milan dal subire una clamorosa rimonta e cancella il ricordo dell’uscita sconsiderata nel primo tempo su Krstovic.
Gila 7.5 Di testa segna il 2° gol in 95 partite in A, un diamante in una prova da primo della classe.
Tomori (40' st) ng
De Winter 6 Fatica oltremisura con Krstovic.
Pavlovic 6 Gladiatorio a difesa del vantaggio.
Chukwueze 6 Attacca e difende con equilibrio.
Hutchinson (8' st) 5.5 Al primo pallone centra il palo, quando però la gara si fa dura, mostra limiti evidenti in fase difensiva.
Musah 6.5 In un Milan a trazione anteriore, serve come il pane uno che faccia tanta legna.
Loftus-Cheek (30' st) 6 Alza i chili in mezzo.
Modric 6.5 Pennella da calcio d’angolo il pallone del tris di Gila. Jashari (30' st) 5 L’errore che riapre la gara è imperdonabile.
Moreira 7 L’assist per il raddoppio di Rabiot è punto esclamativo in una partita da urlo: velocità e intensità siderali per gli altri.
Rabiot 7.5 Nel primo tempo, dopo essere stato ammonito, rischia di farsi cacciare per reiterate proteste ma, da grande giocatore qual è, canalizza positivamente la rabbia segnando un gran gol. Completa l’opera con la torre che innesca Gila sul tris.
Pulisic 6 La sua posizione nel primo tempo risulta fastidiosissima per la difesa dell’Atalanta.
Estupinan (30' st) 5.5 Entra lui e il Milan sbanda. Solo un caso?
Gonçalo Ramos 6 Sotto gli occhi di Pippo Inzaghi - accolto come un papa da San Siro rossonero - segna in modo impeccabile il primo rigore e sbaglia il secondo. Nel finale sfiora la doppietta.
All. Amorim 7 Per un’ora mostra (finalmente) la miglior versione del suo Milan. Quando la squadra sbanda è lucido nel passaggio al 5-4-1, ma quanta sofferenza...
Pagelle Atalanta
Carnesecchi 7.5 Bravissimo nel neutralizzare il secondo rigore a Ramos e sulle conclusioni sempre del portoghese e di Jashari nel finale.
Bellanova 6.5 Con una bella sgasata regala a Krstovic il pallone del 3-2. Negli ultimi venti minuti pare imprendibile.
Kristensen 5 In mezzo l’Atalanta imbarca acqua ovunque. Mezzo voto in meno per la frittata sul secondo rigore.
Kolasinac ng si fa male quasi subito: perdita gravissima.
Obric (20' st) 4.5 Esordio da incubo: causa il rigore con un goffo fallo di mano e Rabiot gli stampa in faccia il 2-0.
Bernasconi 5 Costretto sulla difensiva, non la sua specialità.
Zappacosta (30' st) 6.5 Maignan gli nega la gioia di un gol da raccontare ai nipoti.
Ederson 5.5 Sovrastato dal ritmo dei milanisti.
Pasalic 5 È dirimpettaio di Rabiot che gioca a un altro livello.
Gaetano (14' st) 7 Gol da attaccante provetto, pur senza esserlo.
Samardzic 5.5 Fa il pendolo tra i tre dietro alla punta e il centrocampo senza trovare il guizzo.
Scamacca (30' st) 6 Buon impatto.
De Ketelaere 5.5 Ex neanche troppo rimpianto, non lascia grandi segni.
Rowe 5.5 Buon dinamismo, ma stare dalla parte di Gila non lo aiuta.
Zalewski (14' st) 6.5 L’assist a Gaetano è un bijoux.
Krstovic 7 Un gol, un palo ma pure un’occasione sprecata sullo 0-0 calciando a lato dopo aver aggirato Maignan.
All. Sarri 6.5 La riaggiusta con i cambi e il passaggio al 4-4-2 sfiorando una clamorosa rimonta.
Pagella arbitro
Chiffi 6 Grazie al fondamentale aiuto del Var (era ora....) porta a casa la sufficienza.
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