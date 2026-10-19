Moreira da urlo, De Ketelaere non graffia: le pagelle di Milan-Atalanta

MILANO - Scappa, si addormenta, subisce la reazione degli ospiti e rischia di farsi riacciuffare. Alla fine, però, il Milan di Ruben Amorim batte 3-2 l'Atalanta al Meazza e scavalca il Como al quarto posto in classifica. Decisive le reti di Gonçalo Ramos - che sbaglia anche un rigore -, Rabiot e Gila per il 3-0 rossonero, tardive e dunque ininfluenti quelle di Gaetano e Krstovic per la Dea di Maurizio Sarri.