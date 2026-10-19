Mastantuono e Fagioli non brillano, muro Kempf: le pagelle di Fiorentina-Como

Jimenez 5.5 Ci mette volontà, non si tira indietro e prova a spingere, nella ripresa non ne ha più.

Dodo (24' st) 5.5 Prova a spingere, ma a vuoto.

Dragusin 5 Fa tirare Douvikas sul 3° gol.

Pongracic 6 Non esente da colpe sul primo gol poi segna una doppietta ma una rete in fuorigioco e annullata.

Viery 5 Un disastro sui due gol subiti perché fa tirare Liberali e ostacola Pongracic su Paz.

Valdepenas (18' st) 5.5 Non incide più di tanto.

Ndour 5 Da mediano è la copia sbadita di quello dell'Under 21.

Beto (34' st) 5.5 Poco può a partita compromessa.

Fagioli 5.5 Subisce le iniziative del Como.

Mastantuono 5.5 Non brilla ma ha il merito di fare ammonire Valle e Paz, sbaglia il pallone del possibile pari.

Brescianini (24' st) 5.5 Non incide.

Gonçalves 6 Prima da titolare, fa due (potenziali) assist e ha un'occasione ma dopo mezzora è già in difficoltà.

Gnonto (18' st) 5.5 Prova a dare più movimento ma sbaglia molto.

Njie 5 Si incarta su un buon pallone e nella ripresa prende un palo, poi sulla sua fascia trova pochi rifornimenti.

Pellegrino 5 I centrali del Como lo marcano bene e l'unico pallone che gli arriva lo tira nelle braccia di Butez.

All. Vanoli 5 La squadra come al solito va sotto, la reazione sull'1-2 è un fuoco di paglia e i problemi difensivi (17 gol) restano.

Pagelle Como

Butez 6.5 Parate decisive su Gonçalves e Fagioli, Pellegrino gliela telefona e lui risponde. Aiutato dal palo su Njie.

Smolcic 6 Lucido in copertura.

Chalobah ng. Ko subito.

Ramon (14' pt) 6.5 Entrato a freddo, è attento quanto basta.

Kempf 7 Bravo a fermare Njie ed è attento su Pellegrino.

Valle 6 Sulla sua fascia si ritrova Mastantuono, in meno di mezzora spende il giallo e soffre.

Kaiki (1' st) 6.5 Spinge quando serve.

Milla 6.5 Si controlla a vicenda con Gonçalves, prende rischi ma alla lunga vince il duello.

Da Cunha 7 Cuce il gioco con sicurezza e ha anche una buona occasione.

Ricci (38' st) ng.

Liberali 7 Alla prima da titolare trova il gol beffa con un tiro preciso sia Viery che De Gea.

Kambwala (38' st) ng.

Paz 7.5 Il primo squillo al 25' con paratona di De Gea che resta invece impietrito sul bel gol di testa, nella ripresa fa un assist ed esce stremato.

Perrone (16' st) 6 Entra bene e contribuisce a tenere la vittoria.

Caqueret 6.5 Serve il pallone che Liberali mette poi a frutto e c'è sempre quando serve.

Douvikas 6.5 La coppia centrale lo controlla per un tempo ma ad inizio ripresa timbra il cartellino con il quinto gol stagionale che chiude la gara.

All. Fabregas 7 Per la 4ª volta di fila espugna il Franchi, gestendo bene il post Champions.

Pagella arbitro

Di Bello 5 Inverte rimesse e falli, non fischia quello su Gonçalves che porta al vantaggio del Como.