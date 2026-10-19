Monza da urlo. Doppio Varela, Kouadio e Robinson travolgono Cagliari: 2ª vittoria per Juric

Successo interno per il Monza, che travolge il Cagliari con il finale di 4-0: decidono le reti di Kouadio (39'), Varela (47', 79') e Robinson (66'). Un risultato che segue il ko all'Olimpico contro la Lazio nonché valido per la settima giornata di Serie A. Gli uomini di Juric centrano così la seconda vittoria in campionato dopo quella interna con il Sassuolo e rientrano con 7 punti in classifica. Il Cagliari di Pisacane, già reduce dal pareggio con la Juventus, rimedia invece la seconda sconfitta in Serie A dopo il ko con l'Inter e resta fermo a quota 13. La prossima giornata, il Monza scenderà sul campo del Torino venerdì 23, mentre il Cagliari riceverà il Bologna sabato 24.