Monza da urlo. Doppio Varela, Kouadio e Robinson travolgono Cagliari: 2ª vittoria per Juric
Successo interno per il Monza, che travolge il Cagliari con il finale di 4-0: decidono le reti di Kouadio (39'), Varela (47', 79') e Robinson (66'). Un risultato che segue il ko all'Olimpico contro la Lazio nonché valido per la settima giornata di Serie A. Gli uomini di Juric centrano così la seconda vittoria in campionato dopo quella interna con il Sassuolo e rientrano con 7 punti in classifica. Il Cagliari di Pisacane, già reduce dal pareggio con la Juventus, rimedia invece la seconda sconfitta in Serie A dopo il ko con l'Inter e resta fermo a quota 13. La prossima giornata, il Monza scenderà sul campo del Torino venerdì 23, mentre il Cagliari riceverà il Bologna sabato 24.
Monza-Cagliari: il racconto della partita
Subito propositivo il Monza, ma a guadagnare la prima occasione da gol è il Cagliari con Ze Pedro che al 16' scambia con Romano (il centrocampista azzurro è uno dei profili maggiormente graditi in casa Juve) e sfiora lo specchio della porta con una conclusione dalla distanza. Al 20', Tornquist indovina i tempi dell'uscita su Nzola lanciato in porta da Adopo. Non passa molto che il portiere dei brianzoli viene nuovamente chiamato in causa da Mendy servito da una gran palla di Maldini. Nel momento di maggiore difficoltà, i padroni di casa con Kouadio che al 39' finalizza la ripartenza su assist di Dany Mota.
Nella ripresa, il Monza raddoppia con Varela che al 47' su servizio di Ondoa. Scoccata l'ora di gioco, Varela serve Robinson che cala il tris. Ma i brianzoli ormai in pieno controllo del gioco, sfiorano la goleada con la conclusione a giro di Colpani che colpisce il palo. Ma a calare il poker ci pensa Varela che con un facile tap-in sul palo colpito da Robinson firma la doppietta al 79'. Al triplice fischio, fa festa il Brianteo.
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