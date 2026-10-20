Super Simeone, Perri tiene alto il muro: le pagelle di Parma-Torino

Diego Carlos 5.5 Anticipa Comuzzo sulla velenosa punizione di Mandragora, sfortunato nel deviare il tiro di Simeone che Adams trasforma in gol.

Drobnic (1’ st) 6 Buon impatto.

Troilo 5 Si fa anticipare da Simeone sul vantaggio granata, in un paio di occasioni in sofferenza anche su Cacciamani.

Delprato 5.5 Quando ha spazio per staccarsi, dimostra di avere qualche numero, non sempre ci riesce.

Britschgi 5.5 Su quella fascia c’è Cacciamani e ha poco spazio, specie nel primo tempo.

Diallo (26’ st) 6 Entra bene in partita, propizia pure la rete (poi annullata) di Frigan con una grande azione in cui salta due granata prima di pescare il compagno.

Fabbian 6 Mette Romero davanti a Perri, Comuzzo gli toglie la gioia del gol.

Lontani (1’ st) 6 Cinque minuti ed è subito pericoloso, anche se commette un errore ingenuo in occasione del terzo gol dei granata.

Bernabé 6.5 Da lui passano tutte le azioni più pericolose, è la mente della squadra.

Ordonez (35' st) ng.

Keita 5 In difficoltà, si vede poco e non è incisivo.

Valeri 6 Parte così così, ma poi cresce alla distanza dando del filo da torcere a Belghali.

Romero 5.5 Il più pericoloso del Parma nel primo tempo con il tiro sul quale Perri si distende bene.

Touré 5.5 Quando il Parma cresce nella ripresa sfiora il gol che avrebbe potuto riaprirla, ma nel primo tempo si vede decisamente troppo poco.

Frigan (26’ st) 6 Qualche millimetro gli toglie la gioia della prima rete con la maglia del Parma.

All. Gilardino 5 Il suo Parma concede quasi un tempo anche se ha il merito di provare a fare di tutto per rientrare in partita a inizio ripresa. Il 3-0 taglia definitivamente le gambe alla sua squadra.

Pagelle Torino

Perri 7 La parata al 33’ del primo tempo sulla potente e angolata conclusione di Romero è una sorta di riscatto dopo qualche errore di troppo.

Coco 6 La difesa sa soffrire quando il Parma prova a spingere, Frigan lo anticipa a dieci minuti dalla fine, ma il fuorigioco lo salva.

Ismajli 6.5 Torna titolare dopo il buon secondo tempo contro l’Udinese. Ci mette la sua solita esperienza e non si fa problemi: anche quando c’è da spazzare, lo fa senza troppi complimenti.

Comuzzo 7 Dopo una prova così così nell’ultimo match, torna il difensore roccioso e difficile da superare di sempre. Il salvataggio su Fabbian vale quanto un gol.

Belghali 7 Pennella il cross per Simeone dopo appena quattro minuti, ingaggiando un duello con Valeri che però lo costringe ad arretrare col passare dei minuti il suo raggio d’azione.

Aboukhlal (27’ st) 6 In campionato non giocava dalla gara di Reggio Emilia col Sassuolo. Lo si vede poco.

Vlasic 6.5 Una panchina basta e avanza e così il croato è di nuovo in campo nell’undici titolare. Ci mette la sua solita qualità entrando nelle occasioni più pericolose.

Casadei (27’ st) 6 Riprende confidenza col campo.

Mandragora 6.5 Il giocatore del quale Abate non sembra poter fare a meno. Ed è quello che riesce a trasformare ogni palla in un pericolo.

Gineitis (18’ st) 6 Chiude in crescendo.

Bragança 6.5 Nello scacchiere di Abate è un giocatore prezioso. Dà il via all’azione che porta al vantaggio, mette un pallone invitante per Cacciamani.

Cacciamani 6.5 Conferma il buon momento spingendo forte specie nei primi 45’ e sfiorando il gol.

Adams 7.5 Voleva il gol, lo scozzese, e il gol è arrivato. Sfrutta al meglio una deviazione per sorprendere Corvi.

Kulenovic (18’ st) 6 Stavolta non è determinante.

Simeone 8 Con un sinistro al volo rompe un digiuno lungo 65 giorni. Il primo gol in Serie A, dopo sei partite di fila a secco - l’unico stagionale era stato quello di Coppa Italia a Ferragosto - aiuta il Toro a sciogliersi subito. Poi, venti minuti dopo, propizia la rete del 2-0 di Adams. Nella ripresa, non pago, firma con il tris la sua doppietta personale.

Zapata (38' st) ng.

All. Abate 7 Raccoglie la seconda vittoria di fila ma soprattutto la sua squadra riesce per la prima volta in questo campionato a non subire gol.

Pagella arbitro

Ayroldi 6 Il Var lo aiuta sia quando si tratta di convalidare la rete di Adams che quando invece è da annullare quella di Frigan nel secondo tempo.