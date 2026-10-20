Giudice Sportivo Serie A, Paratici 'recidivo': ammenda e diffida dopo Fiorentina-Como. Cos'è successo

"Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata andata i sostenitori delle Società Bologna, Fiorentina, Frosinone, Inter, Milan, Napoli, Parma, Roma e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS" ha sanzionato con un'ammenda 8 società: si tratta di Como (8.000 euro), Napoli (7.000), Fiorentina (5.000), Venezia (5.000), Bologna (3.000), Sassuolo (3.000), Udinese (3.000) e Milan (2.000). Si legge nel comunicato ufficiale in merito alle decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le partite del settimo turno di Serie A.