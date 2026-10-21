"Senza quattro giorni di recupero arrivano gli infortuni": la scienza non perdona i ritmi del calcio

Quanto si gioca? Fondamentalmente troppo. Come si gioca? Sempre più a sprazzi. A scatti. Ma a ritmi altissimi. Sembra un cortocircuito, invece è quello che vediamo ogni giorno, tanto in Europa e sicuramente un po’ meno in Italia. In più: viaggi, spostamenti, pressioni (perché l’aspetto mentale non va trascurato, anzi), quindi stop. Infortuni. Fatica accumulata e mai realmente eliminata: in fondo, come si potrebbe con una partita ogni tre giorni? «Sappiamo per certo, dal punto di vista scientifico, che ne servirebbero almeno quattro, forse cinque - le parole del dottor Fabrizio Tencone, responsabile di Isokinetic Torino, ospite del format TS Medical sul canale Youtube di Tuttosport -. I dati raccolti negli ultimi anni sul calcio di alto livello in Europa hanno dimostrato che meno di quattro giorni di recupero aumentano il rischio di infortuni muscolari».

Le parole del prof. Tencone Naturalmente, tutto va a influire sulla prestazione. Anzi: proprio a sporcarle. Rendendo il cosiddetto turnover l’unica via d’uscita per evitare dei ko che avrebbero risvolti pesantissimi sulla stagione, o comunque meno impattanti del cambiare una manciata di giocatori, a prescindere dalla profondità della rosa. Comunque, per fortuna degli allenatori, «ci sono metodi molto sofisticati, il GPS, il cardiofrequenzimetro. Sono modalità per studiare in modo molto preciso i metri percorsi, le accelerazioni, le decelerazioni, la velocità massima raggiunta durante la gara», spiega ancora Tencone. Che aggiunge: «Tra una partita e l’altra, l’elaborazione di questi dati, magari anche con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, può trarne analisi più sofisticate, permette di capire chi ha recuperato meglio o chi ha speso di più durante la partita e quindi chi ha maggior bisogno di recupero».