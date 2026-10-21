Arbitri, chi dirigerà Lecce-Juve: i precedenti del designatore selezionato con i bianconeri

Sarà Fabio Maresca a dirigere la gara della Juventus in casa del Lecce in scena domenica pomeriggio alle ore 18. La formazione allenata da Spalletti ha un bilancio in positivo con il fischietto della sezione di Napoli: sono 11 le vittorie per i bianconeri a fronte di 4 sconfitte e 2 pareggi. L'ultimo successo della Juventus con Maresca risale allo scorso campionato nell'1-0 finale in casa dell'Atalanta mentre l'ultimo ko è datato febbraio 2024 in casa dell' Inter sempre col punteggio di 1-0. A completare la terna arbitrale ci saranno Mondin e Barone come assistenti, Feliciani come quarto uomo mentre al VAR troviamo Paterna e Baroni (AVAR).

Le altre designazioni

Ad aprire l'8ª giornata sarà l'anticipo di venerdì sera, Torino-Monza, che è stata affidato ad Andrea Zanotti di Rimini. Sarà invece Andrea Colombo a dirigere Napoli-Roma, gara in programma sabato 24 alle ore 18: insieme al fischietto della sezione di Como, al Maradona ci saranno i guardalinee Bindoni e Rossi, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Aureliano e Meraviglia. Sempre sabato, alle 20.45, in campo una delle due prime della classe. La Lazio di Gattuso, infatti, ospita il Parma all'Olimpico in un match che sarà diretto da Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. Domenica alle 12.30 toccherà all'altra capolista, l'Inter di Chivu che ospiterà a San Siro la Fiorentina: designato per la sfida tra i campioni d'Italia e i viola l'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia. Sabato ci saranno altri due anticipi: alle 15 Cagliari-Bologna (arbitro Kevin Bonacina di Bergamo) e Como-Sassuolo (Davide Di Marco di Ciampino). Domenica, oltre al lunch-match del Meazza, in programma altre 4 partite: alle 15 Atalanta-Frosinone (arbitro Livio Marinelli di Tivoli) e Genoa-Venezia (Simone Sozza di Seregno) mentre alle 20.45 ci sarà Udinese-Milan (Matteo Marcenaro di Genova).