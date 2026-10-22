Napoli-Roma in chiaro: la scelta di DAZN, ecco come vederla gratis

A due anni dalla prima partita di Serie A trasmessa gratuitamente in diretta streaming, Dazn rinnova l'appuntamento: Napoli-Roma sarà la prima sfida in chiaro scelta dalla piattaforma di intrattenimento sportivo per la nuova stagione 2026-27. Il big match dell’ottava giornata di campionato rientra tra un massimo di cinque partite di Serie A Enilive su un totale di 380 per ogni stagione, che i tifosi potranno vivere, in esclusiva su Dazn, connessi in live streaming anche senza abbonamento. In programma sabato 24 ottobre alle 18, il match porterà gli appassionati sul manto verde del Maradona per quello che è da sempre un gran classico del calcio italiano. La Roma di Gasperini, tornata alla vittoria anche grazie alla spinta dei giovani talenti classe 2007, è saldamente al terzo posto in classifica, a due punti da Inter e Lazio. Sabato affronterà un Napoli reduce dalla vittoria in Champions.

Le parole del Ceo di Dazn Italia “Con la prima partita di Serie A della stagione 2026/27 trasmessa in chiaro, Dazn rinnova il proprio impegno a offrire un grande appuntamento con il calcio italiano al maggior numero possibile di tifosi. La diretta streaming gratuita rappresenta un’occasione importante per unire e avvicinare un pubblico sempre più ampio, in particolare le generazioni più giovani. Un impegno che riflette il nostro ruolo di broadcaster principale della Serie A e si inserisce nella più ampia cornice strategica del Gruppo Dazn, che punta a portare eventi di grande prestigio aI tifosi, anche attraverso appuntamenti disponibili gratuitamente in live streaming in tutto il mondo, e a far evolvere costantemente l’esperienza sportiva con modalità di visione più dinamiche e partecipative” commenta Andrea Faelli, Ceo di Dazn Italia.