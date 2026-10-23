Torino-Monza: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

TORINO - Sarà la sfida tra Torino e Monza ad aprire l'ottava giornata del campionato di Serie A. I granata di Ignazio Abate arrivano all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo grazie al netto successo per 3-0 conquistato sul campo del Parma, firmato dalla doppietta di Giovanni Simeone e dalla rete di Ché Adams . Una vittoria che ha permesso al Toro di salire a quota 10 punti in classifica, confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane. Morale alto anche in casa Monza. La formazione allenata da Ivan Juric, che tornerà a Torino da ex , ha travolto il Cagliari con un perentorio 4-0, trascinata da un Gustavo Varela particolarmente ispirato. I brianzoli, saliti a 7 punti, proveranno a dare seguito al successo contro i rossoblù per avvicinarsi ulteriormente alla zona centrale della classifica.

Torino-Monza: diretta tv e streaming

Torino-Monza, anticipo dell'ottava giornata di Serie A, è in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport, con copertura su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251). L'incontro sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme DAZN, NOW e Sky Go.