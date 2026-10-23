Torino-Monza: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
TORINO - Sarà la sfida tra Torino e Monza ad aprire l'ottava giornata del campionato di Serie A. I granata di Ignazio Abate arrivano all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo grazie al netto successo per 3-0 conquistato sul campo del Parma, firmato dalla doppietta di Giovanni Simeone e dalla rete di Ché Adams. Una vittoria che ha permesso al Toro di salire a quota 10 punti in classifica, confermando i progressi mostrati nelle ultime settimane. Morale alto anche in casa Monza. La formazione allenata da Ivan Juric, che tornerà a Torino da ex, ha travolto il Cagliari con un perentorio 4-0, trascinata da un Gustavo Varela particolarmente ispirato. I brianzoli, saliti a 7 punti, proveranno a dare seguito al successo contro i rossoblù per avvicinarsi ulteriormente alla zona centrale della classifica.
Torino-Monza: diretta tv e streaming
Torino-Monza, anticipo dell'ottava giornata di Serie A, è in programma venerdì 23 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport, con copertura su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (251). L'incontro sarà disponibile anche in streaming attraverso le piattaforme DAZN, NOW e Sky Go.
Le probabili formazioni di Torino-Monza
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Adams, Simeone. Allenatore: Abate. A disposizione: Mascardi, Siviero, Comert, Biraghi, Patterson, Aboukhlal, Gineitis, Fitz-Jim, Casadei, Oristanio, Kulenovic, Zapata, Pellegri.
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Bakoune, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Mota; Varela. Allenatore: Juric. A disposizione: Thiam, Strajnar, Antov, Ondoa, Cutrone, Forson, Ngonge, Birindelli, Colombo, Zeballos, Ciurria, Touré, Colpani, Carboni, Mout.
ARBITRO: Marchetti. ASSISTENTI: Lo Cicero-Laghezza. IV UFFICIALE: Massa. VAR: Massimi. AVAR: Camplone.
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