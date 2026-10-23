Cagliari-Bologna: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

CAGLIARI - Archiviare la pesante sconfitta dell'ultimo turno e ripartire davanti al proprio pubblico. È questo l'obiettivo del Cagliari di Fabio Pisacane, che ospiterà il Bologna all'Unipol Domus nella sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I rossoblù sardi arrivano all'appuntamento dopo il netto 4-0 incassato sul campo del Monza, risultato che ha interrotto il buon momento della formazione di Pisacane. Prima del passo falso in Brianza, infatti, il Cagliari aveva fermato sull'1-1 la Juventus, confermandosi una delle sorprese di questo avvio di stagione. Situazione più complicata per il Bologna di Raffaele Palladino, reduce dalla sconfitta casalinga per 3-1 contro l'Inter. Gli emiliani, fermi a quota cinque punti, hanno bisogno di invertire la rotta per allontanarsi dalle zone basse della graduatoria. Il tecnico dovrà però fare i conti con alcune assenze importanti, tra cui quelle di Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli. Una trasferta delicata, dunque, per un Bologna chiamato a dare risposte sul piano del gioco e dei risultati.