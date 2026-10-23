Napoli-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

NAPOLI - Reduci dalla prima vittoria in Champions League rispettivamente contro Bodo Glimt (4-3) e Slovan Bratislava (4-0), Napoli e Roma si affrontano sabato 24 ottobre alle ore 18 al Maradona nell’ottavo turno del campionato di Serie A. Avvio di stagione diverso tra le due formazioni: gli azzurri, infatti, hanno già incassato tre ko (2-1 interno contro il Como, da 0-2 a 3-2 al Meazza contro l’Inter e 1-0 nell’ultima uscita al Penzo contro il Venezia) e hanno conquistato appena 10 punti; i giallorossi, invece, sono ancora imbattuti e con cinque vittorie e due pareggi sono a quota 17. La gara di Fuorigrotta mette anche di fronte due tra i tecnici italiani migliori in circolazione: da una parte Massimiliano Allegri, sulla panchina dei campani, dall’altra Gian Piero Gasperini, alla guida dei capitolini.