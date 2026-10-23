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Napoli-Roma: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A

Al Maradona va in scena il derby del sole: Allegri sfida Gasperini
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Pubblicato il 23.10.2026, 09:25

3 min

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NAPOLI - Reduci dalla prima vittoria in Champions League rispettivamente contro Bodo Glimt (4-3) e Slovan Bratislava (4-0), Napoli e Roma si affrontano sabato 24 ottobre alle ore 18 al Maradona nell’ottavo turno del campionato di Serie A. Avvio di stagione diverso tra le due formazioni: gli azzurri, infatti, hanno già incassato tre ko (2-1 interno contro il Como, da 0-2 a 3-2 al Meazza contro l’Inter e 1-0 nell’ultima uscita al Penzo contro il Venezia) e hanno conquistato appena 10 punti; i giallorossi, invece, sono ancora imbattuti e con cinque vittorie e due pareggi sono a quota 17. La gara di Fuorigrotta mette anche di fronte due tra i tecnici italiani migliori in circolazione: da una parte Massimiliano Allegri, sulla panchina dei campani, dall’altra Gian Piero Gasperini, alla guida dei capitolini.

 

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Napoli-Roma: diretta tv e streaming

Napoli-Roma, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 24 ottobre alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Dazn e su Sky Zona Dazn (214). 

 

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Le probabili formazioni di Napoli-Roma

NAPOLI (4-3-3): A. Meret; Rafa Marín, B. Badiashile, G. Di Lorenzo, M. Olivera; S. McTominay, K. De Bruyne, S. Lobotka; M. Politano, R. Højlund, N. Lang. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Milinkovic-Savic, Contini, Beukema, Marianucci, Rrahmani, Spinazzola, Gilmour, Anguissa, Giovane, Vergara, Lucca.

ROMA (3-4-2-1): P. Gollini; Hermoso, N. Ndicka, G. Mancini; Wesley, N. Pisilli, M. de Roon, E. Lulli; Rodrigo Mora, M. Soulé; D. Malen. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: De Marzi, Koulikorakis, Cristante, Ghilardi, Rensch, Molina, Castro.

Arbitro: Colombo di Como. Assistenti: Bindoni – M. Rossi. Quarto ufficiale: J. L. Sacchi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Meraviglia.

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