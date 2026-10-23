Inter-Fiorentina: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming
MILANO - Nemmeno il tempo di archiviare il primo successo in Champions League (1-0 contro lo Shakhtar Donetsk firmato Carlos Augusto) che l’Inter si rituffa subito nel campionato e nel lunch match dell’ottava giornata di Serie A, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12.30, ospita al Meazza la Fiorentina. Quasi un testacoda, visto che i nerazzurri guidano la classifica a quota 19 (sei vittorie e un pareggio, il 2-2 all’Olimpico contro la Roma) insieme alla Lazio mentre la Viola è terzultima con appena quattro punti conquistati in sette gare (una vittoria, un pareggio e cinque sconfitte). Di fronte anche il miglior attacco contro la peggiore difesa del torneo: la formazione di Cristian Chivu, infatti, ha già realizzato 21 reti, addirittura cinque in più rispetto alla Roma, seconda in questa speciale graduatoria, mentre i toscani di Paolo Vanoli ne hanno incassate 17.
Inter-Fiorentina: diretta tv e streaming
Inter-Fiorentina, lunch match dell’ottava giornata di Serie A, è in programma domenica 25 ottobre alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214).
Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina
INTER (3-5-2): I. Provedel; Y. Bisseck, M. Akanji, A. Bastoni; A. Diouf, H. Çalhanoğlu, Carlos Augusto, N. Barella, P. Zielinski; F. P. Esposito, M. Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: I. Martinez, Di Gennaro, Bovio, Stante, Dimarco, S. Esposito, Luis Henrique, Stankovic, Sucic, Mkhitaryan, Mosconi, Bonny.
FIORENTINA (4-3-3): D. de Gea; Vieri, M. Pongracic, R. Dragusin, Alex Jiménez; M. Brescianini, N. Fagioli, C. Ndour; W. Gnonto, M. Pellegrino, F. Mastantuono. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Christensen, Lezzerini, Dodo, Ranieri, Valdep… (Valdempas), Fagioli, Joao Mario, Njie, Goncalves, Beto, Mazzeo.
Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Alassio – C. Rossi. Quarto ufficiale: Zufferli. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Santoro.
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