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Lazio-Parma: probabili formazioni e diretta. Dove si vede in tv e streaming

I biancocelesti di Gennaro Gattuso, in vetta alla classifica insieme all'Inter, ospitano all'Olimpico i gialloblù di Alberto Gilardino
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Pubblicato il 23.10.2026, 10:10

3 min

Lazioparmaprobabili formazioni

ROMA - É una sfida quasi da testacoda quella in programma sabato 24 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico tra Lazio e Parma. I biancocelesti di Gennaro Gattuso, infatti, guidano la classifica insieme all’Inter con 19 punti, frutto di ben sei successi, l’ultimo dei quali il netto 3-0 all’Allianz Stadium contro la Juve, e un pareggio (quello in casa contro il Milan quando, avanti 2-0, i capitolini si sono fatti riprendere). I gialloblù, invece, sono penultimi a quota quattro (1-1 contro il Monza e 2-1 contro il Genoa, entrambi al Tardini). Avvio complicato per gli emiliani che hanno già cambiato guida tecnica passando da Carlos Cuesta ad Alberto Gilardino. Un cambio che, però, non ha sortito l’effetto sperato visto che con il nuovo allenatore i ducali hanno incassato un doppio 3-0: il primo al Meazza contro l’Inter e il secondo davanti ai propri tifosi contro il Torino. Due sconfitte che portano già a cinque il contro dei ko, gli altri contro Cagliari (0-1), Juve (2-0) e Como (2-1). 

Lazio-Parma: diretta tv e streaming

Lazio-Parma, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 24 ottobre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). INoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

 

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Le probabili formazioni di Lazio-Parma

LAZIO (4-3-3): C. Mandas; J. Sutalo, O. Provstgaard, R. Floriani, Nuno Tavares; D. Frattesi, K. Taylor, R. Belahyane; G. Isaksen, T. Noslin, M. Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

A disposizione: Motta, Renzetti, Lazzari, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Serra, Farcomeni, Cancellieri, Pinamonti.

PARMA (3-5-2): E. Corvi; A. Ndiaye, Diego Carlos, M. Troilo; E. Valeri, M. Keita, A. Bernabé, S. Lontani, E. Delprato; D. Romero, E. Touré. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Daffara, Ghidotti, Britschgi, Carboni, Drobnic, Fabbian, Katonate, De Martis, Cremaschi, Frigan, Sierro, Ordonez, Diallo.

Arbitro: Arena di Torre del Greco. Assistenti: Ceccon – Ceolin. Quarto ufficiale: Doveri. VAR: Santoro. Assistente VAR: Mazzoleni.


 

 

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