Cagliari-Bologna: formazioni ufficiali e diretta. Dove si vede in tv e streaming
CAGLIARI - Archiviare la pesante sconfitta dell'ultimo turno e ripartire davanti al proprio pubblico. È questo l'obiettivo del Cagliari di Fabio Pisacane, che ospiterà il Bologna all'Unipol Domus nella sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I rossoblù sardi arrivano all'appuntamento dopo il netto 4-0 incassato sul campo del Monza, risultato che ha interrotto il buon momento della formazione di Pisacane. Prima del passo falso in Brianza, infatti, il Cagliari aveva fermato sull'1-1 la Juventus, confermandosi una delle sorprese di questo avvio di stagione. Situazione più complicata per il Bologna di Raffaele Palladino, reduce dalla sconfitta casalinga per 3-1 contro l'Inter. Gli emiliani, fermi a quota cinque punti, hanno bisogno di invertire la rotta per allontanarsi dalle zone basse della graduatoria. Il tecnico dovrà però fare i conti con alcune assenze importanti, tra cui quelle di Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli. Una trasferta delicata, dunque, per un Bologna chiamato a dare risposte sul piano del gioco e dei risultati.
Cagliari-Bologna: diretta tv e streaming
Cagliari-Bologna, incontro valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 24 ottobre alle ore 15 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, accessibile attraverso l'applicazione su smart TV, smartphone, tablet e dispositivi compatibili.
Le formazioni ufficiali di Cagliari-Bologna
CAGLIARI (3-4-3): Caprile; Ze Pedro, Obert, Rodriguez; Massolin, Romano, Winks, Deiola; Adopo, Maldini, Mendy. All. Pisacane.
Bologna (4-5-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate, Zortea; Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi, Odgaard. All. Palladino.
Arbitro: Bonacina (Bergamo); Assistenti: Cecconi–Vecchi; Quarto ufficiale: La Penna; Var: Volpi; Ass. Var: Di Paolo
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